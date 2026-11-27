A poco más de una semana de su lanzamiento, GTA 6 continúa revelando secretos entre sus jugadores. Desde conseguir 250.000 dólares en segundos hasta obtener munición infinita, generar vehículos especiales y modificar el clima, el videojuego recuperó uno de los grandes clásicos de la saga.
Sin embargo, Rockstar Games introdujo un cambio importante respecto de las entregas anteriores de Grand Theft Auto: para acceder a los trucos es necesario completar las 91 misiones de la historia principal de Jason y Lucía. Una vez finalizada la campaña, se habilitará una sección especial en el menú de progreso, aunque algunos códigos también exigirán superar determinados desafíos.
El videojuego cuenta con 61 trucos distribuidos en diferentes categorías, pero todavía no se conocen todas las combinaciones necesarias para activarlos. Los códigos descubiertos hasta el momento utilizan los botones direccionales del joystick y funcionan tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S.
Cómo activar los trucos de GTA 6 en PS5 y Xbox
A diferencia de GTA 5, en esta nueva entrega no es necesario marcar números telefónicos. Las combinaciones se introducen desde el celular del personaje mediante las flechas del control, siguiendo estos pasos:
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Presionar la flecha hacia arriba para abrir el teléfono.
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Mantener presionado L1 y pulsar R1.
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Introducir la combinación del truco.
En Xbox Series X|S:
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Presionar la flecha hacia arriba para abrir el teléfono.
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Mantener presionado LB y pulsar RB.
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Introducir la combinación correspondiente.
Las secuencias son iguales para ambas consolas. Cada flecha indica el botón direccional que debe presionarse, respetando el orden establecido.
Todos los códigos descubiertos de GTA 6
Dinero y ventajas para los personajes
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Conseguir 250.000 dólares: ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →. Permite obtener dinero instantáneamente. Algunas guías indican que también requiere haber ganado esa cantidad mediante la venta de objetos robados.
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Concentración ilimitada: ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →. Permite utilizar la habilidad de concentración sin que se agote.
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Aumentar el nivel de alerta policial: ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑. Requiere escapar 25 veces de un nivel de búsqueda de tres estrellas.
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Aumentar el nivel de búsqueda policial: ← ↓ → ↓ ↑ → ↑. Se desbloquea tras escapar 50 veces de un nivel de búsqueda de tres estrellas.
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Chaleco antibalas: ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓. Requiere completar 100 entrenamientos.
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Modo borracho: ↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← →. Se desbloquea después de gastar 2.500 dólares en bebidas alcohólicas dentro del juego.
Armas, combate y munición
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Munición máxima: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←. Recarga las reservas de munición de todas las armas. Requiere obtener medallas de bronce o superiores en los campos de tiro.
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Munición infinita: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓. Requiere conseguir 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro.
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Disparar sin recargar: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑. Se desbloquea tras conseguir 25 medallas de oro en los campos de tiro.
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Superfuerza de ataque: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓. Aumenta considerablemente el impacto de los golpes y disparos.
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Pelotas explosivas: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →. Convierte los balones deportivos en objetos que explotan al impactar.
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Superimpactos con vehículos: ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓. Incrementa la fuerza de las colisiones. Requiere eliminar a 25 enemigos utilizando vehículos dentro del juego.
Vehículos especiales y cambios climáticos
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Generar un Maibatsu Boomazoom: ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←. Requiere completar cinco desafíos de compras.
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Generar un camión de bomberos MTL Pumper: ← ↑ → ↓ ← → → ↑. Es necesario descubrir previamente el vehículo en el menú de progreso.
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Generar una excavadora HVY Bulldozer: ← ↑ → ↓ ← → → ↓. Permite hacer aparecer este vehículo de construcción.
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Cambiar el clima: ↓ → ↑ ↓ → ↑ →. Permite modificar las condiciones meteorológicas del mundo abierto.
Filtros y efectos visuales
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Cataclismo: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →. Incorpora un efecto visual de humo y se desbloquea al descubrir el vehículo Vamos de Martha.
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Casa de muñecas: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →. Modifica los colores y la presentación de la imagen. Requiere pasar ocho horas con el compañero.
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Gloria desvanecida: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →. Recrea la estética de los antiguos televisores de tubo. Requiere atracar 50 tiendas junto al compañero.
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Cinta de video: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ↓. Aplica una estética de grabación antigua. Requiere completar 50 actividades con el compañero.
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Espejo oscuro: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ←. Modifica la apariencia visual del videojuego. Se desbloquea al conseguir 500.000 dólares mediante la venta de vehículos.
La advertencia que deben conocer los jugadores antes de utilizar los trucos
Activar cualquiera de estos códigos tiene una consecuencia importante: deshabilita los trofeos, los logros y la posibilidad de guardar la partida durante esa sesión. Por este motivo, se recomienda guardar el progreso antes de introducir cualquier combinación.
Para recuperar estas funciones, los jugadores deberán cerrar el juego y cargar una partida guardada antes de haber utilizado los trucos. Esto significa que el dinero, los vehículos y las demás ventajas obtenidas mediante los códigos no podrán conservarse en una partida guardada durante su utilización.
Los trucos están destinados exclusivamente al modo historia. Algunas combinaciones todavía presentan diferencias entre las guías especializadas, mientras que otras permanecen sin descubrir. Hasta el momento, Rockstar Games no publicó un listado oficial con los 61 códigos del videojuego.