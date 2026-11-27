El nuevo videojuego de Rockstar Games cuenta con 61 trucos secretos. Las combinaciones descubiertas hasta el momento y cómo activarlas en PlayStation y Xbox.

Los jugadores deberán completar las 91 misiones de la historia principal antes de poder desbloquear los códigos secretos.

A poco más de una semana de su lanzamiento, GTA 6 continúa revelando secretos entre sus jugadores. Desde conseguir 250.000 dólares en segundos hasta obtener munición infinita, generar vehículos especiales y modificar el clima, el videojuego recuperó uno de los grandes clásicos de la saga.

Sin embargo, Rockstar Games introdujo un cambio importante respecto de las entregas anteriores de Grand Theft Auto: para acceder a los trucos es necesario completar las 91 misiones de la historia principal de Jason y Lucía. Una vez finalizada la campaña, se habilitará una sección especial en el menú de progreso, aunque algunos códigos también exigirán superar determinados desafíos.

El videojuego cuenta con 61 trucos distribuidos en diferentes categorías, pero todavía no se conocen todas las combinaciones necesarias para activarlos. Los códigos descubiertos hasta el momento utilizan los botones direccionales del joystick y funcionan tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S.

Cómo activar los trucos de GTA 6 en PS5 y Xbox A diferencia de GTA 5, en esta nueva entrega no es necesario marcar números telefónicos. Las combinaciones se introducen desde el celular del personaje mediante las flechas del control, siguiendo estos pasos:

En PlayStation 5: