El director ejecutivo de la compañía aseguró que la extracción y refinación de minerales ofrecen el mayor valor económico para estrenar a Optimus en operaciones continuas de 24 horas. La venta a empresas comenzaría recién hacia fines de 2027.

La automatización de la industria pesada suma un nuevo capítulo en los planes de Elon Musk. El fundador y director ejecutivo de Tesla señaló que sus robots humanoides Optimus tendrán entre sus primeras aplicaciones comerciales los trabajos vinculados con la minería, el procesamiento de minerales y otras actividades industriales de alta exigencia.

Durante una entrevista en el encuentro TomorrowX Summit 2026, celebrado en Austin, el magnate afirmó que estas tareas representan una de las oportunidades económicas más relevantes para desplegar la tecnología robótica. Según explicó, las operaciones que demandan funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los siete días de la semana resultan el escenario ideal para iniciar su implementación.

Además, Musk vinculó esta hoja de ruta con una estrategia geopolítica y productiva de Estados Unidos: reducir la fuerte dependencia externa en la extracción y refinación de minerales críticos, fortaleciendo las capacidades locales mediante mano de obra automatizada.

Cómo operarán en yacimientos y plantas de refinación A diferencia de las máquinas industriales tradicionales que cumplen una única función fija, Optimus está diseñado para combinar inteligencia artificial, sensores y sistemas de movilidad avanzados con el objetivo de replicar destrezas humanas y adaptarse a distintos entornos sin depender de programación rígida para cada movimiento.

En el ámbito minero e industrial, su incorporación apunta a cubrir puestos con tres características centrales: