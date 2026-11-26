La automatización de la industria pesada suma un nuevo capítulo en los planes de Elon Musk. El fundador y director ejecutivo de Tesla señaló que sus robots humanoides Optimus tendrán entre sus primeras aplicaciones comerciales los trabajos vinculados con la minería, el procesamiento de minerales y otras actividades industriales de alta exigencia.
Durante una entrevista en el encuentro TomorrowX Summit 2026, celebrado en Austin, el magnate afirmó que estas tareas representan una de las oportunidades económicas más relevantes para desplegar la tecnología robótica. Según explicó, las operaciones que demandan funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los siete días de la semana resultan el escenario ideal para iniciar su implementación.
Además, Musk vinculó esta hoja de ruta con una estrategia geopolítica y productiva de Estados Unidos: reducir la fuerte dependencia externa en la extracción y refinación de minerales críticos, fortaleciendo las capacidades locales mediante mano de obra automatizada.
Cómo operarán en yacimientos y plantas de refinación
A diferencia de las máquinas industriales tradicionales que cumplen una única función fija, Optimus está diseñado para combinar inteligencia artificial, sensores y sistemas de movilidad avanzados con el objetivo de replicar destrezas humanas y adaptarse a distintos entornos sin depender de programación rígida para cada movimiento.
En el ámbito minero e industrial, su incorporación apunta a cubrir puestos con tres características centrales:
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Continuidad operativa: capacidad para trabajar durante jornadas prolongadas sin interrupciones por fatiga.
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Tareas repetitivas y exigentes: manipulación de materiales, carga de insumos y asistencia en procesos de refinación del mineral.
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Reducción de riesgos laborales: reemplazo de operarios humanos en entornos complejos o potencialmente peligrosos.
Más allá del sector extractivo, el empresario estimó que, en un plazo de entre 12 y 18 meses, el robot podría adquirir habilidades domésticas cotidianas como lavar platos o colaborar en tareas del hogar una vez consolidadas sus capacidades técnicas.
Plazos reales y desafíos pendientes antes del desembarco
Pese al entusiasmo del anuncio, las definiciones de Musk corresponden por ahora a proyecciones y metas de desarrollo, y no implican que Tesla ya cuente con robots operando en yacimientos mineros ni con contratos cerrados para su despliegue inmediato.
De hecho, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, el propio ejecutivo reconoció que la compañía aún debe perfeccionar aspectos clave del prototipo, entre ellos la destreza fina de sus manos, el entrenamiento de su inteligencia artificial y la autonomía energética para sostener turnos extensos.
Según el calendario tentativo que maneja Tesla, la comercialización de unidades de Optimus para clientes externos recién comenzaría hacia finales de 2027, siempre sujeta al cumplimiento de estos hitos técnicos y de producción. De concretarse, la minería global podría convertirse en el primer gran banco de pruebas a escala real para la robótica humanoide.