A través de Banco San Juan y CREAR Minería SGR, la entidad participó en tres paneles estratégicos y rondas de negocios para acercar herramientas de crédito y garantías a los proveedores locales.

Con una activa presencia institucional y comercial, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen formó parte del FNS Forum 2026, el encuentro empresarial y productivo que reunió en la provincia a referentes clave para debatir sobre el crecimiento económico de San Juan y las nuevas oportunidades de inversión.

A través de la participación conjunta de Banco San Juan y CREAR Minería SGR, la Unidad Minera expuso su trayectoria y su cartera de soluciones diseñadas específicamente para la actividad minera y toda su cadena de valor, poniendo el foco en las demandas concretas de las empresas proveedoras y en cómo facilitar su acceso al crédito.

Tres paneles sobre crédito, garantías y sinergia productiva La agenda de exposiciones contó con referentes de la entidad en tres espacios centrales de debate:

Desafíos del financiamiento: Durante la jornada del jueves, Alberto Rositano , representante de Banco San Juan y de la Unidad Minera de Grupo Petersen, integró el panel “Los nuevos desafíos del financiamiento bancario: opciones y alternativas”. Allí detalló los instrumentos vigentes para respaldar inversiones, impulsar la expansión de las firmas locales y dar respuesta a los requerimientos de los distintos sectores productivos.

El rol de las garantías: Por su parte, Alejandro Miller , en representación de CREAR Minería SGR, disertó en el panel “Garantías que abren oportunidades”. Su exposición se centró en cómo las sociedades de garantía recíproca permiten mejorar las condiciones crediticias y acompañar a las PyMEs que buscan integrarse a grandes proyectos mineros.

Articulación económica: La actividad continuó el 20 de noviembre con la intervención de Laura Rópolo, asesora de la Unidad Minera de Grupo Petersen, quien moderó el panel “Tres sectores, una misma economía”, un espacio que cruzó a referentes de la minería, la agroindustria y la tecnología para analizar sus vínculos y el potencial de desarrollo conjunto en territorio sanjuanino. Rondas de negocios y respaldo a la cadena de valor Más allá de los paneles, el equipo de la Unidad Minera participó activamente en rondas de negocios e inversiones y en mesas sectoriales junto a compañías operadoras y proveedores mineros, instancias que permitieron relevar necesidades financieras en el terreno y generar nuevos vínculos comerciales.