El programa Aceleración Iglesia + Jáchal, impulsado por Veladero, participó de la Fiesta Nacional del Sol 2026 a través de “Sabores de San Juan”, una experiencia gastronómica que permitió visibilizar los productos, servicios y capacidades de emprendedores locales de ambos departamentos.

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Actualmente, el programa transita su quinto mes de implementación, acompañando a 55 emprendedores durante un ciclo previsto de diez meses. A través de capacitación, consultorías especializadas -más de 20 horas por emprendimiento- y mentorías personalizadas, busca fortalecer la gestión y competitividad de sus negocios, ampliar sus oportunidades comerciales y contribuir al desarrollo económico de ambas comunidades.

Como parte de este recorrido, “Sabores de San Juan” reunió seis propuestas gastronómicas elaboradas por emprendedores de Iglesia y Jáchal, acompañadas por vinos sanjuaninos y la exhibición de productos y servicios de otros participantes del programa. La actividad permitió poner en valor los sabores, las tradiciones y la identidad productiva de ambas comunidades, además de generar un espacio de encuentro e intercambio entre los emprendedores.

Asistieron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; y la presidenta de la Cámara Minera de San Juan, Sandra Barceló. Por Veladero estuvieron Yuri Sáenz y Víctor Silva, junto con gerentes y colaboradores de la compañía. Participaron asimismo representantes de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.

“En Veladero entendemos que el éxito de nuestra operación también se mide por nuestra capacidad de generar oportunidades de crecimiento en las comunidades donde operamos. La Fiesta Nacional del Sol nos permitió dar visibilidad al talento, la capacidad productiva y el potencial emprendedor de Iglesia y Jáchal. A través de iniciativas como el Programa Aceleración, buscamos fortalecer las economías locales, impulsar negocios competitivos y contribuir a un desarrollo que trascienda la actividad minera. Eso es, para nosotros, construir minería para un futuro más brillante”. Yuri Saenz, Veladero.

Los emprendedores protagonistas

En representación de Iglesia participaron Estela Esquivel, de Logística Gastronómica (Las Flores); Viviana Isabel Montaño, de La Cremona (Tudcum); y Alfredo Roberto Díaz, de Productos Regionales Valle de Tudcum (Tudcum). Los acompañaron los emprendimientos Artesanías Quillá, Doña Carmela, VM Peluquería y Estética, Alpa Creaciones y Origen de Barro.

Por Jáchal participaron Julio César Vera, de Catering Verita; Patricia Inés Balmaceda García, de SUKA (Tamberías); y Anabella Giselle Fernández, de Delantal Rosa Jáchal. Los acompañaron los emprendimientos ServInnAgro, Empanadas La Nona, Línea Blanca Luján, El Alfarero MC y LV Estilista Unisex.

Para Estela Esquivel, emprendedora de Iglesia, uno de los aspectos más valiosos de la experiencia fue el encuentro con sus pares de Jáchal: “Nos unimos y acompañamos para llevar nuestras raíces culinarias al resto de la provincia”, destacó.

Veladero en la Fiesta Nacional del Sol

La propuesta se desarrolló en el stand de Veladero, concebido como un espacio abierto e interactivo e inspirado en la temática de este año, Parque Triásico. Una estructura con forma de montaña integró un libro digital, un holograma y experiencias de realidad virtual para acelerar al público la geología y el proceso productivo de la mina. También hubo juegos y espacios de intercambio con los equipos de Recursos Humanos y Abastecimiento sobre oportunidades laborales y proveedores locales.

Desarrollo de las comunidades

Con iniciativas como el Programa Aceleración, Veladero reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Iglesia y Jáchal, acompañando el crecimiento de los emprendedores locales y promoviendo nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo económico. El objetivo es contribuir a fortalecer las capacidades productivas de las comunidades y generar condiciones para que su crecimiento pueda sostenerse en el tiempo, más allá de la actividad minera.