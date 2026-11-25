Buenos Aires se prepara para recibir uno de los encuentros más relevantes del calendario minero argentino, y también el último del año. La próxima semana, el 2 y 3 de diciembre , Minería: Cierre de Año 2026 reunirá en Goldencenter Eventos a los principales protagonistas de la industria para realizar un balance de los acontecimientos que marcaron el año y abordar las decisiones empresariales, económicas y políticas que comenzarán a definir el escenario de 2027.

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La convocatoria, organizada por Panorama Minero, combinará dos jornadas de conferencias, encuentros de negocios, reuniones institucionales y actividades especiales con La Noche de las Distinciones , la tradicional cena anual de la minería argentina. La edición tendrá además un significado particular: se celebrarán los 50 años de Panorama Minero , en un encuentro que tiene sus antecedentes en 1996, cuando los eventos especializados comenzaban a consolidarse como espacios anuales de vinculación entre empresas, instituciones y referentes del sector.

Con una agenda que reunirá a las principales compañías de oro, plata, cobre y también litio, el encuentro buscará reflejar el momento que atraviesa la minería argentina: grandes proyectos que avanzan hacia nuevas etapas de desarrollo, inversiones que comienzan a transitar su fase de ejecución, una creciente demanda de infraestructura y proveedores, y un escenario internacional en el que los minerales adquieren mayor relevancia económica y estratégica.

La participación de autoridades nacionales y provinciales, una importante delegación de la Unión Europea, representantes de Estados Unidos, organismos multilaterales y ejecutivos de las principales compañías mineras convertirá a las dos jornadas en un espacio de intercambio entre quienes intervienen directamente en las decisiones de inversión y desarrollo del sector.

“Este encuentro tiene una característica que lo distingue: ocurre cuando la industria ya puede mirar el año completo, evaluar lo que efectivamente sucedió y empezar a discutir las decisiones que vienen. Queremos que sea un espacio donde se encuentren las compañías, los gobiernos, los organismos financieros y los proveedores, porque buena parte de los desafíos de la minería argentina requieren precisamente esa articulación”, señalaron desde la organización de Panorama Minero.

El día después del RIGI: los grandes inversores frente a una nueva etapa

Uno de los principales atractivos de la agenda será el panel “El día después del RIGI”, una conversación de alto nivel que reunirá a ejecutivos de compañías vinculadas con grandes inversiones mineras y energéticas para analizar qué sucede una vez que los proyectos obtienen los incentivos previstos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Entre los participantes previstos se encuentran José Morea, Country Director de Vicuña Corp., y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore, junto con representantes del sector energético y la moderación de KPMG.

La conversación abordará el paso de la decisión de inversión a la ejecución: los próximos hitos de los proyectos, el acceso al financiamiento, la infraestructura necesaria, los costos, los permisos, la disponibilidad de proveedores y las condiciones de competitividad que deberán sostenerse durante los próximos años.

El objetivo será conocer directamente la perspectiva de quienes conducen grandes desarrollos y contrastar las experiencias de dos industrias que comparten necesidades de capital, energía, logística, equipamiento y servicios especializados, aunque presentan características y tiempos de ejecución diferentes.

El panel contará con la moderación de Juan Martín Jovanovich, socio de KPMG, en un intercambio que buscará profundizar en las decisiones empresariales que pueden marcar el próximo ciclo de inversiones en Argentina.

La agenda incluirá también una conversación con Michael Meding, de McEwen Copper, dedicada a los desafíos de construir proyectos de largo plazo en el país, las experiencias de liderazgo y las condiciones necesarias para transformar el potencial geológico en desarrollo productivo sostenido.

Una importante delegación europea y una agenda de cooperación estratégica

La dimensión internacional será otro de los grandes ejes de Minería: Cierre de Año 2026.

La Unión Europea participará como aliado oficial del evento, en el marco de una agenda de cooperación que incorporará la presencia de altos representantes europeos, organismos de financiamiento y una misión empresarial alemana interesada en desarrollar nuevas relaciones comerciales e industriales con el sector minero argentino.

Entre las figuras destacadas se encuentran Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, y Félix Fernández-Shaw, director general de la DG GROW de la Comisión Europea, quien abordará la estrategia europea de materias primas críticas y las oportunidades de cooperación con Argentina.

Su participación permitirá profundizar en el alcance del Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina y la Unión Europea en junio de 2023, así como en las perspectivas de nuevas asociaciones vinculadas con inversión, tecnología, infraestructura y seguridad de suministro.

La agenda también contempla la participación de representantes de Estados Unidos, en un panel internacional dedicado a la transformación del escenario geopolítico y al papel que desempeñan los minerales críticos en las estrategias de las principales economías.

La discusión incluirá seguridad de abastecimiento, transición energética, inteligencia artificial, corredores logísticos y nuevas alianzas internacionales, en un contexto en el que Argentina busca ampliar su inserción dentro de las cadenas globales de valor.

Bancos de desarrollo y financiamiento para la infraestructura minera

La participación internacional tendrá una expresión concreta en el panel dedicado a la infraestructura que necesita Argentina para dar el próximo salto de escala productiva.

El espacio reunirá a actores del financiamiento multilateral y del desarrollo, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), junto con la participación institucional del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El debate se concentrará en los instrumentos necesarios para financiar redes de energía, transporte, logística y servicios que permitan acompañar la construcción y operación de nuevos proyectos mineros.

Uno de los desafíos centrales será identificar cómo estructurar obras de infraestructura que, por su escala o características, pueden exceder las necesidades de una sola compañía y requerir mecanismos de coordinación entre el sector público, las empresas y las instituciones financieras.

La conversación incorporará el papel de las garantías, los créditos de largo plazo, los esquemas de participación pública y privada y las herramientas disponibles para mejorar la competitividad de las regiones mineras.

Alemania llega con empresas, tecnología y nuevas oportunidades de asociación

La presencia europea tendrá continuidad durante la segunda jornada, con un programa especialmente dedicado a Alemania y la minería argentina.

La iniciativa contará con la participación de una misión empresarial integrada por doce compañías alemanas, que presentarán soluciones tecnológicas, equipamiento y capacidades industriales ante representantes de empresas mineras y proveedores locales.

Los encuentros estarán orientados a generar oportunidades de asociación, representación comercial, cooperación tecnológica y complementariedad industrial, frente a las necesidades que plantea la próxima generación de proyectos y operaciones.

El programa incluirá la participación de Johannes Rickler, del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, y será moderado por Christoph Danner, de VDMA Mining & Minerals, organización que representa a empresas industriales vinculadas con maquinaria y tecnología para el sector.

Las presentaciones abordarán soluciones para transporte y procesamiento de materiales, equipos móviles, automatización, medición, gestión de agua y otras necesidades de la actividad minera.

Además, se incorporará una conversación sobre el papel de las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA) europeas y los instrumentos financieros que pueden facilitar la incorporación de tecnología y equipamiento en proyectos argentinos. Su importancia es tal que, por ejemplo, Minera Alumbrera financió gran parte de su equipamiento y construcción original en la década de 1990 a través de Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs), mediante esquemas de garantías y coaseguro para respaldar préstamos comerciales.

La propuesta buscará que la presencia internacional no se limite al intercambio institucional, sino que genere oportunidades concretas de negocios entre compañías europeas, mineras y proveedores argentinos.

Buenos Aires, punto de encuentro de las principales instituciones mineras

Más allá de las conferencias, las fechas elegidas permitirán concentrar en Buenos Aires una serie de reuniones institucionales y empresariales vinculadas con el cierre del calendario sectorial.

En el marco del 2 y 3 de diciembre se prevén actividades del Consejo Federal de Minería

(COFEMIN), que reúne a las autoridades mineras provinciales, así como encuentros vinculados con el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) y reuniones de trabajo de delegaciones internacionales.

También tendrá lugar la reunión de fin de año de la Mesa del Litio, un espacio de balance institucional que reunirá a representantes vinculados con las provincias productoras para analizar los principales acontecimientos del año y las perspectivas de la actividad.

La presencia de estas instituciones permitirá ampliar el alcance del encuentro más allá de las conferencias especializadas, incorporando discusiones sobre exploración, litio, coordinación federal, inversiones y desarrollo minero.

La agenda incluirá asimismo la presentación de Mis vientos andinos. Memorias al pie de la montaña en cuarenta años de minería argentina, el libro del reconocido geólogo y empresario Ricardo Daniel Martínez, quien reconstruye su trayectoria profesional desde San Juan y ofrece una mirada personal sobre cuatro décadas de transformación del sector.

La actividad tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, antes de la recepción y de la cena anual.

Matchmaking: cuando las mineras y los proveedores se eligen para hacer negocios

El componente comercial volverá a ocupar un lugar destacado mediante las rondas de matchmaking, un formato que Panorama Minero viene desarrollando desde hace varios años para facilitar reuniones entre compañías mineras y empresas proveedoras.

A diferencia de los espacios tradicionales de networking, la propuesta contempla una selección previa de perfiles y necesidades, de manera que ambas partes puedan identificar intereses comunes y avanzar hacia encuentros comerciales con mayor afinidad.

La iniciativa permite que las empresas mineras conozcan soluciones, capacidades y servicios disponibles, mientras que los proveedores acceden a oportunidades de vinculación con responsables de proyectos, operaciones y áreas de abastecimiento.

El objetivo es que las reuniones respondan a necesidades concretas y contribuyan a construir relaciones comerciales que puedan sostenerse más allá del evento.

La propuesta tendrá continuidad con la segunda edición del Demand & Contracting Outlook, uno de los espacios que cerrará el programa de conferencias el jueves 3 de diciembre.

Demand & Contracting Outlook: qué necesitan las mineras y cómo contratarán en 2027

El cierre de las conferencias estará dedicado a una de las preguntas de mayor interés para la cadena de proveedores: qué van a necesitar las compañías mineras durante los próximos meses y cómo pueden prepararse las empresas para participar de sus procesos de contratación.

La segunda edición del Demand & Contracting Outlook reunirá a responsables de abastecimiento, contratos y desarrollo de proveedores de operaciones y proyectos como Veladero, Vicuña, Lindero y Los Azules.

Entre los participantes previstos se encuentran Patricia Higueras, gerente de Supply Chain de Veladero; Osvaldo Ruiz, gerente de Contenido Local de Vicuña Corp.; Daniel Altamirano, coordinador de Contratos de Mansfield Minera; y Emilio Miranda, gerente Comercial y de Supply Chain de McEwen Copper.

El espacio permitirá conocer de primera mano las prioridades de compra, los próximos hitos de los proyectos, las necesidades de bienes y servicios y los criterios utilizados para seleccionar y precalificar proveedores.

También se abordarán los requisitos técnicos, los estándares de seguridad, las condiciones de cumplimiento y las capacidades de entrega que las compañías consideran al incorporar nuevas empresas a sus cadenas de abastecimiento.

La moderación estará a cargo de Matías Baglietto, fundador de Pirca y vicepresidente de CAPMIN, y Mariano Gambetta, gerente de Supply Chain Argentina y Chile de Barrick Mining.

“Con este formato, Minería: Cierre de Año 2026 buscará cerrar sus conferencias trasladando las grandes perspectivas de inversión a un terreno práctico: las oportunidades que pueden abrirse para las empresas que proveen bienes, tecnología y servicios a la industria”, indicaron desde la organización.

La Noche de las Distinciones: una celebración especial por los 50 años de Panorama Minero

El miércoles 2 de diciembre, la industria volverá a reunirse en La Noche de las Distinciones, la tradicional cena anual que reconoce a las empresas, profesionales e instituciones que protagonizaron la actividad minera durante el año. La edición 2026 tendrá, además, un significado especial por la celebración de los 50 años de Panorama Minero.

Durante la gala se entregarán, entre otros, reconocimientos a la Empresa Minera del Año, Empresa Exploradora del Año, Empresa Proveedora del Año y Mujer Minera del Año, este último en alianza con Women in Mining Argentina.

Una de las novedades será la incorporación de una votación en vivo para elegir el acontecimiento más importante de la minería argentina en 2026.

La noche incluirá además reconocimientos especiales, sorteos, viajes, premios extraordinarios, espectáculos en vivo y la participación de figuras invitadas en la conducción, junto con una propuesta artística y audiovisual que recorrerá distintos momentos de la historia de Panorama Minero y de la minería argentina.

La celebración buscará reunir a distintas generaciones de la industria en una noche que combinará memoria, reconocimiento y una mirada hacia el futuro.

El último gran encuentro del calendario minero argentino

El jueves 3 de diciembre, una vez finalizadas las conferencias, los participantes compartirán un espacio de networking y cierre, mientras que la agenda continuará con actividades institucionales y la grabación de un nuevo episodio de La Mesaza Minera, junto a La Fábrica Podcast, en alianza con Panorama Minero.

La jornada se integrará además con el tradicional brindis de fin de año de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), previsto para esa misma fecha, en una articulación que contribuirá a concentrar la presencia de referentes de la industria en Buenos Aires.

Para los interesados en eventos mineros, el 2 y 3 de diciembre serán dos buenas jornadas para despedir el año junto a la industria, conectar y empezar a proyectar un nuevo período: “Queremos que quienes participen puedan llevarse algo más que un balance del año. Que conozcan qué inversiones están avanzando, qué decisiones están tomando las compañías, qué oportunidades existen para los proveedores y qué conversaciones internacionales pueden abrir nuevos caminos para Argentina. El cierre de año es también el momento de empezar a construir la agenda del siguiente”, destacaron desde Panorama Minero.

Minería: Cierre de Año 2026 se realizará el 2 y 3 de diciembre en Goldencenter Eventos, Ciudad de Buenos Aires, con dos jornadas de conferencias, reuniones de negocios y actividades institucionales, y la tradicional cena La Noche de las Distinciones el miércoles 2.

En el año de su 50.º aniversario, Panorama Minero volverá a reunir a la industria en el evento que marca el final del año calendario de la minería argentina, con una propuesta que combina el balance de 2026, el reconocimiento a sus protagonistas y las decisiones que comenzarán a definir el futuro del sector.