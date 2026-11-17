Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, rompió el silencio tras su renuncia hace cinco días, manifestando su disposición a regresar al frente de la compañía. La declaración se produjo luego de un escándalo que involucra relaciones extramatrimoniales y sospechas de vínculos con presuntas colaboradoras de inteligencia china.
En un comunicado, Huang reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal y asumió la responsabilidad de los problemas causados a la junta directiva. Expresó su profundo arrepentimiento y su compromiso de colaborar con la investigación independiente que la empresa inició para esclarecer los hechos.
Jensen Huang analiza su posible regreso a Nvidia
"Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", afirmó Huang, quien cofundó Nvidia en 1993 y la dirigió por más de tres décadas.
El empresario detalló que ha recibido "una avalancha de peticiones" de empleados, inversores y socios comerciales para que retome su cargo. Su mensaje, publicado en su cuenta de X, también incluyó agradecimientos a quienes le han mostrado apoyo y a su familia, a la que dedicó unas palabras de amor y compromiso.
La dimisión de Huang se produjo el 12 de noviembre de 2026, tras revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china investigada por presunto espionaje. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía. El escándalo llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para determinar si la situación pudo comprometer información confidencial o la seguridad nacional.
El impacto de la crisis en Nvidia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, CEO de Epic Games, se han manifestado a favor del posible regreso de Huang. Musk, en particular, se ha sumado a una campaña de apoyo que ya ha recolectado más de 180.000 firmas. A pesar de este respaldo, fuentes cercanas al directorio de Nvidia indicaron que aún no se evalúa formalmente su reincorporación, y la compañía continúa con un proceso de selección para un reemplazante permanente.
Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia a puerta cerrada para responder preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, continúa al frente de la compañía de manera interina.