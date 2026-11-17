El cofundador Jensen Huang admitió errores personales tras renunciar y aseguró que sería un honor retomar la dirección de Nvidia.

Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, rompió el silencio tras su renuncia hace cinco días, manifestando su disposición a regresar al frente de la compañía. La declaración se produjo luego de un escándalo que involucra relaciones extramatrimoniales y sospechas de vínculos con presuntas colaboradoras de inteligencia china.

En un comunicado, Huang reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal y asumió la responsabilidad de los problemas causados a la junta directiva. Expresó su profundo arrepentimiento y su compromiso de colaborar con la investigación independiente que la empresa inició para esclarecer los hechos.

Jensen Huang analiza su posible regreso a Nvidia "Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", afirmó Huang, quien cofundó Nvidia en 1993 y la dirigió por más de tres décadas.

El empresario detalló que ha recibido "una avalancha de peticiones" de empleados, inversores y socios comerciales para que retome su cargo. Su mensaje, publicado en su cuenta de X, también incluyó agradecimientos a quienes le han mostrado apoyo y a su familia, a la que dedicó unas palabras de amor y compromiso.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026 La dimisión de Huang se produjo el 12 de noviembre de 2026, tras revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china investigada por presunto espionaje. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía. El escándalo llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para determinar si la situación pudo comprometer información confidencial o la seguridad nacional.