Las cinco señales para detectar una foto generada por IA antes de compartirla

Las imágenes creadas mediante inteligencia artificial alcanzaron un nivel de realismo capaz de confundir incluso a usuarios acostumbrados a consumir contenido digital . Retratos, paisajes, accidentes, personajes famosos y hasta supuestas fotografías de acontecimientos de actualidad pueden generarse en segundos y circular rápidamente por redes sociales como si fueran auténticos.

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Aunque los modelos evolucionaron y muchos de los errores evidentes de años anteriores comenzaron a desaparecer, todavía existen detalles que pueden ayudar a descubrir cuándo una imagen fue creada artificialmente. La clave ya no pasa solamente por encontrar una persona con seis dedos: fondos, textos, iluminación y pequeños defectos físicos pueden dejar pistas mucho más sutiles .

Uno de los primeros lugares para observar son las manos y los dedos . Los generadores actuales mejoraron considerablemente en este aspecto, pero en determinadas escenas complejas todavía pueden producir dedos demasiado largos, posiciones anatómicamente extrañas, uñas deformadas o manos que no coinciden correctamente con la postura del cuerpo.

El problema puede hacerse más evidente en fotografías grupales, donde aparecen muchas personas y extremidades superpuestas. Dedos que se fusionan, brazos cuya procedencia no queda clara o posiciones imposibles pueden convertirse en una primera señal para revisar con mayor atención la fotografía.

Otra zona especialmente útil son los elementos que contienen texto , como carteles de comercios, camisetas, matrículas, etiquetas, tatuajes o publicidades ubicadas en el fondo. Aunque las herramientas actuales son mucho mejores escribiendo palabras, todavía pueden aparecer letras mezcladas o expresiones sin sentido.

Una imagen puede parecer absolutamente normal cuando se observa desde un teléfono, pero al ampliarla aparecen palabras incompletas, símbolos que no pertenecen a ningún idioma o textos que cambian de forma de una zona a otra. Por eso, hacer zoom puede revelar detalles que pasan inadvertidos durante una primera mirada.

3. El fondo puede contar más que la persona protagonista

Una de las técnicas más útiles consiste en dejar de mirar al protagonista y analizar todo lo que sucede detrás. La inteligencia artificial puede concentrar gran parte de la coherencia visual en el objeto principal mientras aparecen inconsistencias en elementos secundarios.

Ventanas con diferentes proporciones, vehículos deformados, personas parcialmente fusionadas, objetos repetidos, estructuras arquitectónicas imposibles o elementos que parecen flotar pueden revelar una generación artificial. Las escenas muy concurridas son especialmente útiles porque obligan al modelo a mantener la coherencia entre una enorme cantidad de objetos.

4. Sombras y reflejos que no coinciden

La iluminación también puede dejar rastros. En una fotografía real, las sombras deberían responder de manera relativamente coherente a una o varias fuentes de luz. Una imagen creada por IA puede mostrar un rostro iluminado desde una dirección mientras que los objetos cercanos proyectan sombras hacia otra.

También conviene prestar atención a espejos, vidrios, anteojos, agua y superficies metálicas. Un reflejo que no reproduce correctamente lo que debería tener enfrente, una sombra que desaparece o una iluminación excesivamente uniforme pueden ser señales de que la escena fue construida digitalmente.

5. Rostros demasiado perfectos también generan sospechas

Los rostros artificiales pueden presentar una estética especialmente cuidada: piel excesivamente lisa, ausencia casi total de poros, dientes perfectamente alineados, ojos extremadamente brillantes o una simetría facial difícil de encontrar en fotografías naturales.

Sin embargo, esta señal debe utilizarse con cautela, ya que los filtros y las herramientas tradicionales de edición también pueden conseguir ese efecto. Ninguno de estos indicios por sí solo demuestra que una fotografía haya sido generada por inteligencia artificial; la sospecha aumenta cuando aparecen varias inconsistencias simultáneamente.

Qué hacer cuando la imagen parece real

Cuando no existen errores visibles, hay otros métodos que pueden aportar información. Una búsqueda inversa de la imagen permite comprobar si la fotografía apareció anteriormente, conocer su contexto original o encontrar versiones similares publicadas por otras fuentes.

Si se dispone del archivo original, también puede revisarse su metadata, que en determinadas fotografías contiene información sobre la cámara utilizada, fecha de captura o programas empleados durante su edición. Sin embargo, esos datos pueden eliminarse al descargar una imagen desde determinadas redes sociales o aplicaciones de mensajería.

También comenzaron a extenderse sistemas tecnológicos creados específicamente para identificar contenido producido con IA. Google utiliza SynthID, una marca de agua digital invisible incorporada a imágenes, videos y audios generados o editados mediante sus modelos, mientras que las llamadas Content Credentials pueden registrar información sobre el origen y las modificaciones realizadas sobre un archivo.

Estas herramientas tampoco son infalibles ni permiten verificar cualquier imagen existente. Por ejemplo, que una fotografía no tenga una marca SynthID detectable significa que no fue identificada como una creación de las herramientas de inteligencia artificial de Google, pero no descarta que haya sido generada mediante otro sistema.