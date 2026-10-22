Día del Seguro en la Argentina: la historia detrás del 21 de octubre y el hito patrio que dio origen al sector

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Cada 21 de octubre, la República Argentina celebra el Día del Seguro, una fecha institucionalizada para reconocer el rol fundamental que cumple esta actividad en la protección del patrimonio, la gestión de riesgos y el desarrollo económico y social del país. La elección de este día no es casual ni arbitraria: responde a un acontecimiento histórico clave ocurrido a fines del siglo XVIII, en los albores de la formación de la patria.

Para encontrar el origen de esta conmemoración hay que remontarse al año 1791. El 21 de octubre de aquel año, Manuel Belgrano —quien se desempeñaba como Secretario del Real Consulado de Comercio de Buenos Aires— redactó un informe histórico elevado al Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo.

En dicho documento, el prócer argentino fundamentaba por primera vez en el Río de la Plata la imperiosa necesidad de crear una aseguradora local para proteger el comercio marítimo y terrestre, que hasta ese momento dependía por completo de firmas extranjeras.

Aquella visión pionera de Belgrano buscaba resguardar a los comerciantes y productores locales ante las pérdidas por naufragios, robos o inclemencias climáticas, promoviendo al mismo tiempo la soberanía económica de la región. Pocos años después, en 1796, esa semilla dio sus frutos con la fundación de "La Confianza", la primera compañía de seguros constituida formalmente en territorio argentino.

La oficialización de la fecha y el impacto de la actividad en la actualidad A pesar del hito de 1791, la oficialización del 21 de octubre como el Día del Seguro en el calendario nacional se concretó más de un siglo después. Fue el 8 de septiembre de 1944 cuando el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto Nº 24.203, estableció formalmente la celebración con el objetivo de fomentar la conciencia aseguradora en la sociedad y destacar el aporte del sector a la estabilidad financiera de las familias y empresas.