Renunció Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería: el Gobierno no buscará reemplazo

El gabinete económico de la Nación sumó una baja en un área estratégica. Daniel González presentó este jueves su renuncia al cargo de secretario de Coordinación de Energía y Minería, puesto al que había arribado en agosto de 2024 de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo , con el objetivo de articular las políticas de dos de los sectores con mayor proyección del país.

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Según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda, el puesto vacante no tendrá reemplazo , por lo que María Tettamanti continuará al frente de la Secretaría de Energía y Luis Lucero hará lo propio en la Secretaría de Minería, manteniendo la conducción directa de sus respectivas áreas.

El anuncio formal de su salida se concretó durante su participación en el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo. Allí, el exfuncionario calificó su experiencia en la función pública como un ciclo cumplido:

"Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado".

González explicó que la decisión ya la venía conversando desde hace algunos meses con Caputo, pero que postergaron el anuncio hasta concretar metas legislativas y operativas clave: "Teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas, la presentación del Presupuesto, el Argentina Week en París y debíamos acelerar los proyectos del RIGI para evitar un efecto bola de nieve".

Tras la confirmación de la noticia, el titular del Palacio de Hacienda expresó su gratitud a través de la red social X: "Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!".

Trayectoria y logros atribuidos

Con un recorrido profesional previo como director financiero y ejecutivo interino de YPF, exdirector de IDEA y ejecutivo de banca privada en Merrill Lynch y Bank of America, González remarcó los cambios alcanzados en el sector: "Nos corrimos y le permitimos al sector privado florecer. No descubrimos Vaca Muerta, pero le cambiamos el ritmo a los proyectos".

Su dimisión se produce semanas después de su viaje a París, donde representó al país en la Agencia Internacional de Energía (IEA) junto a autoridades del área y más de diez gobernadores provinciales.