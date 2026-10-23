Murió a los 118 años el hombre más longevo de Argentina: quién era Manuel Moisés Álvez

Manuel Moisés Álvez murió a los 118 años en San Vicente, Misiones, apenas cuatro días antes de alcanzar los 119. Considerado el hombre más longevo de Argentina, falleció este jueves 22 de octubre en su vivienda de una zona rural de la provincia, donde pasó sus últimos años acompañado por su familia.

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Según la fecha registrada en su Documento Nacional de Identidad, había nacido el 26 de octubre de 1907 . Un médico policial constató que su muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático y, al no encontrarse signos de violencia, no fue necesaria la realización de una autopsia.

Su edad extraordinaria lo convirtió durante los últimos años en una figura conocida en Misiones y en uno de los casos de mayor longevidad registrados en el país. Sin embargo, algunas fuentes aclararon que no existía una certificación independiente internacional que permitiera acreditar formalmente que fuera la persona de mayor edad de Argentina .

Álvez nació en Colonia Aurora y desarrolló buena parte de su vida entre trabajos rurales. Quienes lo conocieron lo recordaban como un hombre humilde que durante años realizó changas y participó en la apertura de caminos entre San Vicente y El Soberbio , utilizando herramientas manuales como el hacha.

Estuvo casado con Catarina Piñeiro , tuvo un hijo llamado Adán y durante sus últimos años quedó principalmente al cuidado de familiares en la zona de San Vicente. Su sobrina nieta Liliana Rodríguez había contado que, pese a su avanzada edad, mantenía una rutina tranquila y durante mucho tiempo conservó un buen estado general de salud.

Entre sus costumbres aparecían algunos detalles que su familia recordaba con humor. Le gustaba especialmente comer carne, tomaba abundante agua y no consumía alcohol. También disfrutaba de la música y había incorporado la armónica como uno de sus grandes pasatiempos, instrumento que solía tocar incluso durante la noche.

Pasó más de un siglo sin tener DNI

Uno de los aspectos más particulares de su historia fue que obtuvo su primer Documento Nacional de Identidad a los 114 años. Hasta entonces había atravesado prácticamente toda su vida sin estar formalmente documentado, situación que también le impedía acceder normalmente a beneficios previsionales, cobertura social y otras prestaciones estatales.

Recién cuando cumplió 114 años, Álvez obtuvo por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI) oficial.

El trámite pudo concretarse a través del programa Indocumentado Cero, del Registro Provincial de las Personas de Misiones. Su familia explicó entonces que documentación anterior se había perdido durante el incendio de la casilla en la que vivía, lo que había complicado durante años la regularización de su identidad.

Su historia alcanzó mayor notoriedad en 2022, cuando cumplió 115 años. Efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente llegaron hasta su casa con una torta y un regalo para acompañarlo en el festejo junto a sus familiares. Las imágenes de aquella celebración comenzaron a circular y ayudaron a que su nombre trascendiera fuera de Misiones.

Efectivos de la comisaría local se presentaron en su domicilio para celebrar su cumpleaños 115.

Cuatro años después de aquel cumpleaños que lo hizo conocido en todo el país, Manuel Moisés Álvez murió a los 118 años y a solamente cuatro días de una nueva celebración, después de una vida que atravesó más de un siglo de historia argentina.