    • 23 de octubre de 2026 - 10:12

    Para el Financial Times, Javier Milei "ha mostrado escasa empatía"

    El “ambiente se ha vuelto sombrío”, consideró el diario británico.

    Para el Financial Times, Javier Milei ha mostrado escasa empatía

    Para el Financial Times, Javier Milei "ha mostrado escasa empatía"

    Foto:

    El influyente diario londinense Financial Times consideró que el presidente Javier Milei “ha mostrado escasa empatía” con los sectores perjudicados por su programa de gobierno y sostuvo que “el ambiente se ha vuelto sombrío” a un año de las elecciones. El artículo bajo el título “Las reformas de Milei bajo presión” califica al presidente como “excéntrico outsider”.

    Leé además

    Cristina y Máximo Kirchner siguieron por Zoom la lectura de las primeras acusaciones en el Tribunal Oral Federal 5.

    EN VIVO | Hotesur-Los Sauces: la acusación habló de una "organización criminal" montada por Néstor y Cristina Kirchner

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la ArgentinaSanta Fe declaró la emergencia agropecuaria por las inundaciones. 

    El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la Argentina

    La publicación tomó una serie de testimonios de comerciantes, economistas, hombres de negocios y políticos argentinos que, en su mayoría, dieron testimonios críticos de la situación del país.

    La nota se apoya en el testimonio de una dueña de una librería, el ex ministro de Cambiemos Nicolás Dujovne y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

    En la misma línea citó a representantes de cámaras empresarias que hablan de las dificultades de la economía y sumó la evaluación de JP Morgan acerca de que la economía entrará en recesión.

    En su análisis también apunta que hay economistas que defienden el plan económico a partir de que la motosierra y la desregulaciones han puesto a la Argentina en una situación “firme”.

    Por otra parte, destaca que “hay pocos países en el mundo con superávit fiscal”, al tiempo que subraya la caída de la inflación y los costos de endeudamiento, y pondera las inversiones que se anuncian en el sector energético.

    No obstante, aclara que la “transformación ha sido dolorosa” y que la economía se ha mantenido estancada en el último año.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner, acusados por lavado de dinero, seguirán la primera audiencia de forma virtual

    Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner, acusados por lavado de dinero, seguirán la primera audiencia de forma virtual

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el nino: la meteorologa celeste saulo dio las fechas exactas en las que golpearia con intensidad en argentina

    El Niño: la meteoróloga Celeste Saulo dio las fechas exactas en las que golpearía con intensidad en Argentina

    Por Sofía Hache
    Juicio por YPF: la Corte Suprema de EE.UU. le dio más tiempo a la Argentina para responder a los demandantes.

    Juicio por YPF: la Corte Suprema de EEUU aceptó el pedido de Argentina y extendió los plazos de presentación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Daniel González ocupó durante algo más de dos años el cargo de secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación.

    Renunció Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería: el Gobierno no buscará reemplazo

    Por Redacción Diario de Cuyo