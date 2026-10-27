Continúa la intensa búsqueda de Raúl Moyano

El Gobierno de Tucumán mantiene desplegado un masivo operativo de búsqueda para dar con el paradero de Raúl Moyano (59), el docente jubilado que lleva más de dos semanas desaparecido en el cerro Ñuñorco, ubicado al sur de Tafí del Valle.

Moyano fue visto por última vez el pasado 12 de octubre, cuando emprendió una excursión en solitario hacia la cima de la montaña. Según la reconstrucción de los rescatistas, el hombre habría alcanzado la cumbre cerca de las 15:00 horas e iniciado el descenso alrededor de las 17:45. A partir de ese momento, se cortó todo contacto y no se volvieron a tener señales de su paradero.

Duras condiciones climáticas y un campamento a 3.100 metros Las tareas de rastrillaje están fuertemente condicionadas por la geografía del lugar y las inclemencias del tiempo. El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, advirtió que el cerro Ñuñorco presenta un terreno complejo incluso para montañistas experimentados. En los últimos días, las lluvias y nevadas registradas complicaron el avance de los equipos, provocando incluso que dos efectivos policiales sufrieran lesiones tras resbalar durante las maniobras.

Para optimizar los tiempos y cubrir los puntos más distantes de la montaña, la coordinación del rescate instaló un campamento avanzado a 3.100 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cumbre. Desde esa base estratégica se organizan las recorridas diarias según las ventanas de buen tiempo que permite el clima.

Un operativo multidisciplinario y la angustia familiar En el lugar trabajan más de 100 personas, entre efectivos de la Policía de Tucumán (Grupo Cero, Delitos Rurales y Didrop), bomberos voluntarios, Defensa Civil, la Fundación Cumbres Andinas, la Unidad Regional Oeste, enduristas y baqueanos conocedores de la zona.