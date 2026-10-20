Buscan intensamente a un hombre en Rawson que fue visto por última vez este martes por la mañana

Juan Domingo Luna se moviliza en una bicicleta roja rodado 26 con portabulto gris. Solicitan colaboración para dar con su paradero.

La Policía de San Juan como familiares solicitaron colaboración para encontrar a Juan Domingo Luna, un hombre cuyo paradero se desconoce desde la mañana de este martes 20 de octubre en el departamento Rawson.

Según la información difundida en el pedido de búsqueda, fue visto por última vez alrededor de las 9 en el barrio Congreso, en Rawson. Al momento de su desaparición, se presume que vestía un buzo gris, pantalón gris y zapatillas negras.

Como seña particular, indicaron que se movilizaba en una bicicleta roja rodado 26, con portabulto gris.

Cómo aportar información sobre Juan Domingo Luna Quienes tengan información que pueda ayudar a localizarlo pueden comunicarse de inmediato a los siguientes números telefónicos 264 567-9357 y 264 472-8485.