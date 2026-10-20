Acusan a Mónica Elizabeth Morán de extorsionar a un médico sanjuanino: le habría exigido $30 millones

Mónica Elizabeth Morán fue imputada por el presunto delito de extorsión contra el médico cirujano F.D. Mercado , quien denunció que la mujer le exigió dinero bajo amenazas de acusarlo de haber abusado sexualmente de su hija y de exponerlo públicamente. Según la acusación fiscal, el profesional llegó a transferirle $2 millones, pero las exigencias habrían continuado hasta alcanzar un pedido de $30 millones.

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De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, los hechos comenzaron el 27 de febrero de 2026, cuando Morán concurrió con su hija, de 18 años, a la clínica Santa Clara, donde fue atendida por Mercado por un cuadro de dolor abdominal. El médico le indicó el tratamiento correspondiente y, posteriormente, volvió a examinar a la joven en otras dos oportunidades: el 10 de marzo, en la clínica Red Vital, y el 21 de marzo, en las urgencias del Hospital Guillermo Rawson.

Fue durante esta última consulta cuando, según la acusación, la paciente le entregó dos botellas de vino al profesional a modo de obsequio y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla. Después de retirarse, el médico habría recibido un mensaje en el que se lo acusaba de haber intentado abusar de la joven.

La denuncia sostiene que Morán amenazó con llevarlo ante la Justicia y difundir la acusación en su ámbito laboral y en los medios de comunicación si no entregaba dinero. Ante el temor de que su reputación y su carrera profesional resultaran perjudicadas, Mercado realizó el 21 de marzo una transferencia de $2 millones a una cuenta a nombre de la mujer.

Sin embargo, las exigencias no habrían terminado allí. El 31 de marzo, Morán se habría presentado junto a otro hombre en la clínica donde trabajaba el médico y le habría reclamado más dinero, con nuevas advertencias de que lo expondrían en redes sociales y en su entorno laboral. Según la acusación, también recibió mensajes por WhatsApp en los que le exigían $30 millones.

El profesional manifestó además que habría visto a la imputada junto a otras personas merodeando sus lugares de trabajo, una situación que lo llevó a modificar sus horarios y rutinas por temor a sufrir daños personales o contra sus bienes.

Seis meses de investigación y restricciones

La Justicia formalizó la investigación por el presunto delito de extorsión, en calidad de autora material, y dispuso un plazo de seis meses para avanzar con la causa. Morán continuará en libertad, aunque deberá cumplir medidas restrictivas.

Entre ellas, se estableció la prohibición de acercarse a Mercado y de realizar cualquier acto de hostigamiento o molestia, directamente o por intermedio de terceros, a través de llamadas, mensajes, redes sociales u otros medios. La restricción también alcanza al entorno familiar y laboral del denunciante.

La defensa manifestó su acuerdo con las medidas impuestas, pero cuestionó la duración de la investigación y solicitó reducirla a cuatro meses. Argumentó que parte de la evidencia ya estaría incorporada, entre ella capturas de pantalla, una historia clínica y elementos que deberán ser analizados. La resolución judicial, sin embargo, fijó el plazo de seis meses.