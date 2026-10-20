Teniente Pedro Fonseca, la escuela sanjuanina que se convirtió en foco de continuos hechos de inseguridad

La escuela Teniente Pedro Fonseca , situada en Desamparados, Capital , fue la primera escuela en la provincia con orientación agropecuaria en la primaria, convirtiéndose en todo un hito. Pero 90 años después, la comunidad educativa pasa uno de sus momentos más dificiles , ya que el establecimiento educativo se convirtió en foco de hechos de inseguridad, según manifestaron padres y autoridades a DIARIO DE CUYO .

Un alumno de 17 años baleó a un compañero en el baño de una escuela de La Matanza

La gota que rebalsó el vaso fueron dos hechos de inseguridad que sucedieron este fin de semana . El sábado a metros de la escuela asaltaron a una enfermera de manera violenta para robarle la moto. La mujer iba a atender un paciente con internación domiciliaria y terminó sin su movilidad de traslado.

Al día siguiente, ya como foco del delito la escuela, delincuentes ingresaron al establecimiento educativo, llegaron hasta la cocina y se retiraron al escuchar sonar la alarma. La directora, la profesora Berta Nehin, señaló a este medio que llegaron dos patrulleros y hubo una investigación policial dentro de las instalaciones y en la zona.

"A simple vista no notamos faltantes, pero cuando necesitas algo específico y notamos que no está, ahí realmente vamos a saber que se llevaron", explicó la docente. Y agregó que "el campo de la escuela se está secando porque no se animan a poner la bomba de agua por miedo a que se la roben". "Salen millones esa herramienta, ya el hecho que nos roben otros materiales menos valiosa nos hace mucho daño porque somos una escuela pública", indicó.

Según explicó la directora y la mamá de un alumna Natalia Segurado, además de ser foco de robos, la escuela se convirtió en una vía para ingresar a los fondos de casas de vecinos y cometer diferentes hechos delictivos. La zona de la granja para la práctica en la escuela no cuenta con un sofisticado cierre perimetral y es de fácil acceso para desconocidos. A esto se suma que no tiene iluminación por la noche.

Pero eso no es lo más grave. La escuela cuenta con seguridad de 19 a 7 de la mañana, pero antes contaba con seguridad privada las 24 horas. Hace unos tres meses aproximadamente, el Ministerio de Educación sacó lo que se llama la "guardia de día" del establecimiento educativo y esto tuvo una imediata reacción por parte de los padres de la comunidad educativa que juntaron firmas para que regrese esta modalidad. Sin embargo no hubo respuestas por parte de la entidad de gobierno.

La custodia privada colocada por Educación llegó a la escuela por hechos de inseguridad ocurridos en años anteriores. En una situación, una alumna de la Fray Mamerto Esquiú ingresó al establecimiento educativo al ser perseguida por un desconocido. En otras ocasiones, unos alumnos de la escuela tuvieron que volver a la escuela al ver personas extrañas. Al perder la "guardia de día" alumnos, profesores y padres sufrieron diferentes hechos de robo.

Nehin contó a este diario que también tuvieron reunión con la Municipalidad de la Capital y con autoridades de la Comisaría 4ta, pero no mejoraron las cosas después de ese encuentro.

Al no tener respuestas, desde la escuela analizan hacer una rifa para poner luces en la granja y por lo menos cuando se haga la noche, se pueda detectar o reconocer los movimientos de extraño. Los nuevos episodios de violencia, fuera y dentro de la escuela pusieron nuevamente en alerta la comunidad educativa de la Fonseca.