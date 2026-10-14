Un alumno de 17 años baleó a un compañero en el baño de una escuela de La Matanza

Un grave episodio ocurrió este miércoles dentro de la Escuela N°58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza , donde un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero de 18. El hecho se produjo en uno de los baños del establecimiento y derivó en un amplio operativo policial.

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La víctima recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en uno de sus brazos . Ante la urgencia, docentes del colegio decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Simplemente Evita, ubicado a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Nacional 3, donde fue asistido y posteriormente intervenido quirúrgicamente.

El episodio ocurrió cerca del mediodía. Según las primeras informaciones, el llamado al 911 se produjo a las 12.56 y apenas cinco minutos después arribó al establecimiento un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego para comenzar con las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron una pistola Bersa calibre 22 que habría sido descartada después de los disparos. El alumno de 17 años señalado como quien tenía el arma quedó demorado mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió dentro del baño.

Uno de los principales interrogantes de la causa es determinar si existió una agresión intencional o si los disparos se produjeron accidentalmente. Antes de ingresar al quirófano, el joven herido habría relatado al personal sanitario que su compañero le estaba mostrando el arma cuando “se le escaparon los tiros” .

Esa declaración forma parte de la investigación y deberá ser contrastada con las pericias sobre el arma, los testimonios de quienes se encontraban en la escuela y el resto de las pruebas que pueda reunir la Justicia. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya existido una pelea previa entre los estudiantes.

Investigan cómo llegó el arma a la escuela

Otro punto que deberán determinar los investigadores es cómo ingresó la pistola al establecimiento educativo y de dónde provenía. La Policía trabaja sobre el recorrido previo del arma y sobre las circunstancias en las que terminó en manos del adolescente.

El episodio ocurrió en la Escuela N°58, ubicada en la zona de Villa Dorrego, en González Catán. Las actuaciones quedaron en manos de la dependencia policial de la jurisdicción, mientras continúa la investigación judicial para establecer las responsabilidades y la mecánica exacta de los disparos.