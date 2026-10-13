    • 13 de octubre de 2026 - 22:12

    Violencia en México: un grupo armado entró por la fuerza a una escuela secundaria y mató a un profesor a balazos

    Lo informó la fiscalía local. El hecho ocurrió en el estado de Oaxaca, al sur del país.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo armado irrumpió en una escuela secundaria del sur de México y asesinó a balazos a uno de sus docentes. Lo informó la fiscalía local.

    Leé además

    Valentin y Gustavo Yankelevich.

    Gustavo Yankelevich publicó un emotivo mensaje para sus nietos tras el relato de Valentín sobre la violencia que sufrió
    que es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le detectaron al papa leon xiv

    Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le detectaron al papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió en la escuela secundaria 69 en San Blas Atempa, estado de Oaxaca, sur del país.

    La víctima, identificada como Levi Peralta, “fue agredida con disparos de arma de fuego”, informó la fiscalía en un comunicado.

    El profesor resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió.

    Cómo fue el ataque en México

    Según el diario El Universal de Oaxaca, varios hombres armados ingresaron al colegio y dispararon contra el docente, que acababa de entrar a la escuela.

    El periódico informó que la víctima recibió un disparo a la altura de la boca.

    Después del ataque, directivos, maestros y personal administrativo desalojaron a los estudiantes y suspendieron las actividades escolares en la escuela, señaló el diario.

    Este nuevo hecho de violencia en un colegio se suma al ocurrido a inicios de este mes, cuando dos exalumnos mataron a una directiva e hirieron a tres personas en el norte del país.

    En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

    El pasado 2 de octubre, dos hermanos de 18 años atacaron con armas blancas una escuela en la norteña ciudad de Torreón, en el estado de Cohahuila. Los jóvenes, que estudiaron en el lugar, mataron a una subdirectora e hirieron a otras tres personas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El papa León XIV.

    El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El papa León XIV ingresando a la clínica para la operación.

    El papa León XIV fue operado "con éxito" de un nódulo pulmonar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Decenas de personas esperan a las puertas del hospital Gemelli por noticias sobre la salud del papa León XIV.

    Rezan por la salud del papa León XIV mientras lo operan de un nódulo pulmonar en Roma

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Papa León XIV.

    El papa León XIV ya fue internado para operarse de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

    Por Redacción Diario de Cuyo