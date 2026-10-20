Cuatro detenidos por el brutal asalto al biker sanjuanino "Pollo" Comastri

Cuatro personas mayores de edad fueron detenidas en San Juan por el brutal asalto que sufrió el reconocido biker Carlos Alberto “Pollo” Comastri en su vivienda de Rivadavia. En el marco de la investigación, además, se secuestraron dos vehículos que presuntamente estarían vinculados con el hecho.

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Los detenidos fueron identificados como Daniel Alejandro Cortez, Omar Fermín López, Isaías Joel González y Axel Emanuel Cristofoletti Quintero . Las detenciones se concretaron tras una serie de medidas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y allanamientos en distintos puntos de la provincia.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, entre la 1 y la 1.30, sobre calle Meglioli. Según la investigación, Comastri, de 44 años, se retiraba de su domicilio cuando fue abordado por tres delincuentes que lo golpearon en la cabeza con una barreta hasta dejarlo inconsciente.

Los agresores ingresaron luego a la propiedad, donde se encontraban los padres del deportista. Allí los amenazaron con un arma de fuego y les exigieron 500.000 dólares . Ante la imposibilidad de entregar esa suma, maniataron a uno de los damnificados y revolvieron la vivienda en busca de dinero.

Finalmente, los asaltantes sustrajeron una billetera con $120.000. También ingresaron al comercio lindante, propiedad de la familia, de donde se llevaron una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos.

Allanamientos y vehículos secuestrados

A partir del análisis de registros fílmicos y otras tareas investigativas, los pesquisas identificaron dos vehículos que presuntamente habrían sido utilizados o estarían relacionados con el asalto: una Renault Trafic blanca y un Peugeot 206 color champagne. Ambos rodados fueron secuestrados en el marco de las medidas solicitadas.

Además, se requirieron allanamientos en cuatro domicilios ubicados en Rawson, Pocito y Rivadavia, donde se buscaban elementos de interés para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La causa está a cargo de la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades penales de los cuatro detenidos y establecer si hubo otros participantes.

El biker recibió el alta médica

Tras el ataque, Comastri fue trasladado a la Clínica San Juan, donde permaneció internado por las lesiones sufridas en la cabeza. El lunes 12 de octubre recibió el alta médica y, según la información difundida en ese momento, se encontraba fuera de peligro.

Con las cuatro detenciones y el secuestro de los vehículos, la investigación busca avanzar sobre uno de los episodios más violentos denunciados recientemente en Rivadavia.