    • 10 de octubre de 2026 - 11:54

    Cayó una presunta banda que robaba transformadores eléctricos: hay cinco detenidos

    La Brigada Este detuvo a cuatro hombres y una mujer que se movilizaban en un Volkswagen Gol blanco. La Policía secuestró el vehículo y ropa con restos de aceite resina, un elemento asociado a los transformadores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron detenidas durante un procedimiento de la Brigada Este, acusadas de integrar una banda dedicada al robo de transformadores eléctricos. Los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Gol blanco, que fue secuestrado por los efectivos en el marco de la investigación.

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    Durante el operativo, los policías también incautaron prendas de vestir que llevaban los detenidos. Según la información oficial, la ropa tenía restos de aceite resina, una sustancia característica de los transformadores eléctricos, un indicio que será analizado para determinar si guarda relación con los hechos investigados.

    Investigan si participaron en otros robos

    Los cinco sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las medidas para establecer qué participación habría tenido cada uno en los delitos bajo investigación.

    Además, los investigadores buscan determinar si los detenidos estuvieron involucrados en otros robos de transformadores registrados en la zona.

    Por el momento, no se difundieron las identidades de los sospechosos ni precisiones sobre la cantidad de hechos que se les atribuyen.

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