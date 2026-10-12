Desesperada búsqueda de una mujer de 79 años extraviada en San Juan

Se trata de Amelia María Gonzalez. Desde la familia la buscan intensamente ya que la mujer padece problemas mentales.

El Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público activaron el programa provincial "San Juan Te Busca" para dar con el paradero de Amelia María Gonzalez, de 79 años, quien se ausentó de su hogar este lunes 12 de octubre de 2026.

De acuerdo a la información oficial, la mujer tiene tez trigueña, ojos marrones, contextura física delgada y mide 1,60 metros de altura. Además, posee cabello corto castaño claro, cara angulada, boca chica y labios delgados.

Al momento de ausentarse, vestía un camperón de color morado, pantalón de buzo gris y gorro de lana marrón. Desde el entorno de búsqueda indicaron que la mujer tiene problemas mentales.