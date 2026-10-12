Una pareja viajaba en moto con su bebé y chocaron de frente con una camioneta: murieron los tres

Un accidente fatal conmocionó a la provincia de Santa Fe después de que una pareja que viajaba en una moto junto a su bebé chocó de frente contra una camioneta y murieron los tres. El hecho ocurrió en el kilómetro 923 de la Ruta 11, a la altura de la localidad de Florencia.

Según informó El Litoral, todo ocurrió durante la noche de este domingo cuando un hombre, identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, iba en una moto junto a su pareja y a su bebé.

Los tres ocupantes de la motocicleta perdieron la vida como consecuencia del impacto. Al llegar al lugar, el personal policial confirmó el fallecimiento de Aguirre y de sus dos acompañantes. Las víctimas fueron halladas más allá del talud ubicado sobre el sector este de la vía, donde quedaron tras la colisión.

El otro rodado involucrado fue una camioneta Chevrolet S-10 blanca, al mando de Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, quien circulaba junto a Marta Vera, de 59. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al SAMCO de Florencia para recibir asistencia médica. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas.

El siniestro se registró en el kilómetro 923,200 de la Ruta Nacional 11. De acuerdo con el relevamiento policial, la calzada presentaba buen estado de conservación y contaba con demarcación horizontal en ese tramo. La colisión ocurrió durante la noche, dato que también fue consignado en el informe pericial.

Los primeros datos incorporados a la investigación indican que la Chevrolet S-10 circulaba en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección contraria, de sur a norte. Por motivos que aún deberán determinarse, ambos vehículos colisionaron de frente. Tras el impacto, la moto terminó más allá del talud este de la ruta, con su frente orientado hacia el noroeste, en tanto la camioneta quedó volcada sobre su lateral derecho dentro de una zanja en ese mismo sector.

Ante la magnitud del siniestro y la existencia de víctimas fatales y lesionadas, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX requirió la presencia de la División Científico Forense de Las Toscas. Los especialistas realizaron el relevamiento de la escena, tomaron fotografías de los vehículos y sus posiciones finales, y recolectaron otros elementos de valor para la pesquisa. Las actuaciones se desarrollaron con testigos civiles presentes y con la participación de efectivos de distintas dependencias de la región.

Todavía no está establecida cuál fue la maniobra que desencadenó la colisión, ni es posible en esta etapa atribuir responsabilidades. Esos puntos forman parte de lo que deberá esclarecerse a partir de los rastros relevados en el lugar y de las demás diligencias investigativas.

La causa fue caratulada como “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Las Toscas. La investigación deberá reconstruir la mecánica del choque, precisar las circunstancias en que se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades penales.