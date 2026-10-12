    • 12 de octubre de 2026 - 17:28

    Un camionero que viajaba hacia San Juan chocó contra una vaca en la Ruta 38

    El siniestro vial ocurrió a la altura del cruce de Bazán. A pesar de la violencia del impacto y los graves daños materiales en el vehículo, el chofer resultó ileso.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento accidente de tránsito se produjo a primera hora de este lunes 12 de octubre sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando un camión de carga que se dirigía hacia la provincia de San Juan embistió a un animal vacuno que se atravesó imprevistamente sobre la calzada.

    Leé además

    cuanto cobra un camionero en octubre 2026 tras la homologacion del acuerdo paritario

    Cuánto cobra un camionero en octubre 2026 tras la homologación del acuerdo paritario
    El sanjuanino Pollo Comastri recibió el alta.

    Le dieron el alta al reconocido biker sanjuanino que fue golpeado con una barreta durante un brutal asalto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Quinta, el hecho se registró alrededor de las 06:30 de la mañana, a la altura del cruce de Bazán.

    Severos daños materiales en el transporte

    El rodado involucrado fue un camión marca Iveco, de color gris plata. De acuerdo con el reporte oficial, el chofer no pudo evitar el impacto luego de que la vaca se cruzara de forma intempestiva sobre el asfalto.

    A raíz de la colisión, la parte frontal del vehículo pesado sufrió destrozos de consideración, afectando principalmente:

    • Óptica derecha y parabrisas.
    • Parrilla frontal y parasoles.
    • Radiador de aire e intercooler.
    • Falsa escuadra del chasis y cabina de la instalación eléctrica.

    El chofer resultó ileso

    A pesar de la magnitud del choque y el estado en el que quedó la parte delantera del camión, afortunadamente no se registraron heridos y el conductor salió totalmente ileso.

    En el lugar del siniestro intervino personal policial de la Unidad Regional IV, quienes constataron el accidente, ordenaron el tránsito en la zona y realizaron las pericias de rigor correspondientes.

    Fuente:Nueva Rioja

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El secuestro que hizo la Policía en el hecho que tuvo como héroe a un efectivo de franco.

    Rawson: un policía de franco persiguió y atrapó a un ladrón armado con un cuchillo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cayo el pomelo paredes y sus hermanos por balear a un hombre en la bebida

    Cayó el "Pomelo" Paredes y sus hermanos por balear a un hombre en La Bebida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un biker sanjuanino pelea por su vida luego de que le fracturaran el craneo durante un robo en su vivienda

    Un biker sanjuanino pelea por su vida luego de que le fracturaran el cráneo durante un robo en su vivienda

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bárbara Camila Aragón, la víctima.

    Rosario: hallaron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija y detuvieron a un expolicía

    Por Redacción Diario de Cuyo