Un camionero que viajaba hacia San Juan chocó contra una vaca en la Ruta 38

El siniestro vial ocurrió a la altura del cruce de Bazán. A pesar de la violencia del impacto y los graves daños materiales en el vehículo, el chofer resultó ileso.

Un violento accidente de tránsito se produjo a primera hora de este lunes 12 de octubre sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando un camión de carga que se dirigía hacia la provincia de San Juan embistió a un animal vacuno que se atravesó imprevistamente sobre la calzada.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Quinta, el hecho se registró alrededor de las 06:30 de la mañana, a la altura del cruce de Bazán.

Severos daños materiales en el transporte El rodado involucrado fue un camión marca Iveco, de color gris plata. De acuerdo con el reporte oficial, el chofer no pudo evitar el impacto luego de que la vaca se cruzara de forma intempestiva sobre el asfalto.

A raíz de la colisión, la parte frontal del vehículo pesado sufrió destrozos de consideración, afectando principalmente:

Óptica derecha y parabrisas.

Parrilla frontal y parasoles.

Radiador de aire e intercooler.

Falsa escuadra del chasis y cabina de la instalación eléctrica. El chofer resultó ileso A pesar de la magnitud del choque y el estado en el que quedó la parte delantera del camión, afortunadamente no se registraron heridos y el conductor salió totalmente ileso.