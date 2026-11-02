De Oscar Villalobo a Matías Sánchez: la fiesta que consagró a 19 leyendas del deporte sanjuanino está de regreso

El deporte de la provincia se viste nuevamente de fiesta. Luego de casi siete años de espera tras la última entrega celebrada en 2019 -previo a los tiempos de pandemia-, este lunes se confirmó de manera oficial el regreso de la Elección del Deportista del Año , la emblemática estatuilla entregada por DIARIO DE CUYO .

Un clásico del deporte sanjuanino está de regreso: Diario de Cuyo presentó el Deportista del Año

Regresa el Deportista del Año de Diario de Cuyo: conocé las 24 disciplinas que serán premiadas

El lanzamiento de la tradicional gala de la que este medio hace parte a casi todos los medios de comunicación de la provincia, tuvo lugar en la sala de conferencias del Estadio Aldo Cantoni, escenario icónico que sirvió de marco para anunciar que el próximo 17 de diciembre se conocerá al gran consagrado de la edición 2026.

A lo largo de sus 19 ediciones consecutivas entre 2001 y 2019, solo 17 deportistas lograron alzarse con la codiciada distinción mayor. El historial refleja la rica diversidad y la excelencia de San Juan en disciplinas que van desde el ciclismo y el hockey sobre patines hasta el vóleibol, el fútbol, el triatlón y el boxeo internacional.

El inicio del certamen estuvo marcado por la hegemonía absoluta del ahora exciclista Oscar Villalobo . El "Hijo del Viento" protagonizó una época dorada en las rutas, lo que le valió convertirse en el único deportista en ganar el premio tres veces consecutivas (2001, 2002 y 2003), impulsado por sus inolvidables triunfos en la Vuelta a San Juan. Años más tarde, en 2017, el ciclismo volvió a lo más alto de la mano de Nicolás Tivani , reafirmando la pasión pedalera de la provincia.

El vóleibol y el hockey sobre patines, pasiones de multitud en la provincia, también tuvieron un protagonismo central: Jorge Elgueta rompió la racha del ciclismo en 2004 gracias a su enorme jerarquía internacional en la red. En 2016, el opuesto olímpico Bruno Lima se adueñó de la estatuilla, hito que repitió en 2019 el armador Matías Sánchez , último ganador.

En el hockey sobre patines, la nómina incluye leyendas de la disciplina como Pablo Álvarez (2005), Luciana Agudo (2010, una de las dos únicas mujeres en ganarlo) y el histórico David Páez (2015).

Del fútbol al ring y al escenario olímpico

El fútbol local e internacional dejó su huella con las consagraciones de los defensores Emanuel Guirado (2006) y Ariel Agüero (2007). Sin embargo, fue Emmanuel Mas quien logró repetir el premio en dos oportunidades (2011 y 2013), apalancado por su consolidación en la Primera División argentina y torneos continentales.

El triatleta olímpico Gonzalo Tellechea también inscribió su nombre por duplicado en 2009 y 2012, tras sus destacadas actuaciones internacionales y participaciones en los Juegos Olímpicos. Por su parte, la boxeadora Leonela Yúdica hizo historia en 2014 al ser coronada tras defender con éxito su título mundial, mientras que el tenis de mesa tuvo a su gran referente en Pablo Tabachnik (2008) y el básquetbol celebró la proyección de Juan Hierrezuelo (2018).

Historial completo de ganadores (2001 - 2019)

A continuación, la nómina detallada de los 19 atletas coronados como los mejores de cada año:

2001: Oscar Villalobo (Ciclismo)

2002: Oscar Villalobo (Ciclismo)

2003: Oscar Villalobo (Ciclismo)

2004: Jorge Elgueta (Vóleibol)

2005: Pablo Álvarez (Hockey sobre patines)

2006: Emanuel Guirado (Fútbol)

2007: Ariel Agüero (Fútbol)

2008: Pablo Tabachnik (Tenis de mesa)

2009: Gonzalo Tellechea (Triatlón)

2010: Luciana Agudo (Hockey sobre patines)

2011: Emmanuel Mas (Fútbol)

2012: Gonzalo Tellechea (Triatlón)

2013: Emmanuel Mas (Fútbol)

2014: Leonela Yúdica (Boxeo)

2015: David Páez (Hockey sobre patines)

2016: Bruno Lima (Vóleibol)

2017: Nicolás Tivani (Ciclismo)

2018: Juan Hierrezuelo (Básquetbol)

2019: Matías Sánchez (Vóleibol)

Con la cuenta regresiva en marcha para el 17 de diciembre, el deporte sanjuanino se prepara para escribir un nuevo capítulo en este libro de campeones y develar quién alzará el premio mayor del 2026.