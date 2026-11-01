Se va armando el baile en las tablas de la Liga F7: los equipos candidatos tras ocho fechas jugadas

El Torneo Clausura de la Liga F7 entró en su etapa más caliente y apasionante. Con ocho fechas ya disputadas sobre las canchas de césped natural del predio Elite Club, en Rawson, el certamen de fútbol femenino amateur más convocante de San Juan empieza a decantar sus aspirantes a la gloria.

Casi 600 futbolistas le dan vida cada fin de semana a una competencia donde el margen de error se reduce y cada punto vale oro en la carrera a los playoffs.

La paridad reinante en las tres divisionales no da tregua: potencias consagradas que buscan ratificar su corona, escoltas al acecho que no aflojan y planteles revelación que sorprenden a fuerza de fútbol y solidez colectiva. A continuación, el balance división por división, con las estadísticas destacadas y el panorama de los conjuntos que se perfilan para dar la vuelta olímpica.

La División A ofreció una octava fecha para el infarto donde la lucha por la cima quedó al rojo vivo. Ankara FC continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con 19 puntos (seis triunfos y una parda en siete presentaciones), aunque debió batallar hasta el último segundo para rescatar un vibrante empate 2-2 frente a Puntineras. La escuadra puntinera, que marcha tercera con 16 unidades en ocho partidos, le planteó un duelo de igual a igual al líder y le cortó su racha perfecta de victorias, aunque Ankara sostiene la mejor diferencia de gol (+27) y sigue invicto.

Al acecho inmediato aparece el multicampeón La Scabioneta, que no dejó pasar la oportunidad de recortar distancias: superó con lo justo por 2-1 a Atlético Madera y se afianzó como único escolta con 17 puntos (cinco victorias y dos empates). Las scabionetas, también invictas y con un partido menos jugado que Puntineras, presionan fuerte en la pelea por el título.

Pero la carrera por la corona no se reduce a dos: United FC brindó una demostración descomunal de poder de fuego al golear por 10-2 a Club de Amigas. El elenco de United acumula 15 unidades, permanece invicto y es el equipo más goleador detrás del puntero, con 35 tantos. Completando el lote de vanguardia asoma Bianconeri en el quinto puesto con 12 puntos, tras empatar 2-2 ante Nación F.C. (8 unidades).

En la mitad de la tabla, LBNV ratificó su buen presente al superar por 3-1 a Adove FC, resultado que le permitió escalar a la sexta posición con 11 puntos. En tanto, Fénix F.C. cumplió con su fecha libre reglamentaria y quedó en el octavo lugar con 6 unidades. La zona baja atraviesa momentos de preocupación: Club de Amigas quedó noveno con 3 puntos, mientras que Adove FC (2 unidades) y Atlético Madera (1 punto) continúan en el fondo de la tabla sin conocer aún la victoria en siete presentaciones. Con cuatro equipos invictos en lo alto y varias potencias dispuestas a dar el zarpazo final, la máxima categoría promete una definición apasionante rumbo a los playoffs.

Capra ganó y se despegó en la segunda división

La Categoría B vivió una octava fecha bisagra donde el liderazgo quedó más marcado que nunca. En una jornada electrizante, Capra dio un golpe de autoridad sobre la mesa: superó en un partidazo vibrante por 3-2 a Minaster y estiró su condición de único invicto para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones con 22 puntos (siete victorias y apenas una igualdad en ocho presentaciones). Con este triunfo ante un rival directo, el puntero sacó una luz de ventaja clave en la carrera por el título y por los ansiados ascensos directos a la división de honor.

Capra.

Sin embargo, sus perseguidores más cercanos no ceden terreno en una definición apasionante. Pandora FC ratificó su temible poder de fuego ofensivo al imponerse en un cambiante 4-3 frente a Leonas F.C., resultado que le permitió afianzarse como único escolta con 19 unidades y una marca contundente de 37 goles a favor. En el tercer escalón del podio acecha Champagnat (17 puntos), que firmó la mayor goleada del fin de semana al vencer por un categórico 7-1 a Margaritas, sosteniendo una sólida diferencia de gol (+15). Más atrás, el pelotón que busca meterse en la conversación lo integran Minaster y Leonas F.C., ambos estancados con 14 unidades tras sus ajustadas derrotas.

La mitad de la tabla también arde. Olimpo Team trepó al sexto lugar con 12 puntos tras superar con claridad por 5-0 a Champa F.C., mientras que Puntineras Estudiantil quedó séptimo con 11 unidades luego de protagonizar un inolvidable empate 5-5 frente a La Fiori.

Apenas un escalón más abajo se acomodó Vikingas (10 unidades), que volvió a sonreír con una sólida victoria por 3-0 frente a Los Ángeles. En la zona baja, la disputa por escapar del fondo no da respiro: La Fiori (7 puntos) y Margaritas (6) buscan sumar regularidad, mientras que Los Ángeles y Champa F.C. cierran con 3 unidades cada uno en una divisional que promete definiciones infartantes.

Adovitas lidera en la "C" pero hay varios al acecho

La Categoría C de la Liga F7 transita su momento más apasionante del Torneo Clausura. Con la disputa de la octava fecha, la divisional de iniciación ratificó que la pelea por la corona y los boletos directos de ascenso a la "B" será una batalla voto a voto hasta la última jornada. En ese escenario de paridad, Adovitas logró defender con uñas y dientes su condición de único puntero tras imponerse por un ajustado 2-1 en el duelo cumbre frente a Necaxa F.C. El líder llegó a los 19 puntos (seis triunfos, un empate y apenas una caída), pero su escolta inmediato no le pierde pisada: pese al traspié, las albirrojas de Necaxa marchan segundas con 17 unidades y la mejor diferencia de gol del torneo (+12).

Adovitas.

La tabla arde porque los perseguidores no dan tregua. En el tercer escalón aparece Capritas con 16 puntos, que se consolidó en el podio tras superar con lo justo por 1-0 a La Verna. Apenas un paso más atrás se acomodó San Birrence (15 unidades), que ratificó su estirpe batalladora al vencer por 2-1 a Celtic F.C. La derrota dejó al conjunto verdiblanco en la quinta colocación con 14 puntos, completando un nutrido lote de cinco aspirantes serios distanciados por apenas cinco unidades entre la cima y el quinto puesto.

En la mitad de la tabla, la octava jornada dejó marcadores contundentes que encendieron la disputa por escalar posiciones. Fundamentalistas trepó al sexto lugar con 10 unidades luego de golear por un inapelable 5-1 a Nova F.C., que quedó emparejado con la misma cosecha de puntos pero menor diferencia.

Por su parte, Minerva brindó la nota más resonante del fin de semana con una aplastante victoria por 7-0 ante Académicas F.C., resultado que le permitió alcanzar las 9 unidades. Más abajo, Constructoras festejó un triunfo revitalizador por 2-1 frente a Barsedlona para llegar a 8 puntos y superar la línea de La Verna (7).

En el fondo, Académicas (6) y Barsedlona (4) buscarán reaccionar a tiempo en una recta final vibrante donde nadie regala nada.