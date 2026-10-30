Fecha 7 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

El fútbol femenino sanjuanino se adaptó al clima y vivió una séptima fecha especial. Luego de la postergación sabatina por las precipitaciones registradas en Rawson, la organización de la Liga F7 reprogramó los 17 compromisos entre las noches del lunes 26 y martes 27 de octubre.
La iniciativa nocturna fue recibida con entusiasmo por parte de las futbolistas, quienes destacaron las agradables temperaturas para el desarrollo físico del juego en el complejo Elite Club.
A continuación, la cobertura completa con todos los marcadores, las artilleras de la fecha y las figuras destacadas de cada cruce en la Categoría A, Categoría B y Categoría C:
Categoría A
- Fénix F.C. 2 - 3 LBNV
- Goles: Natali Hidalgo (2) (Fénix F.C.); Rocío Colombo, Maira Amaya y Bianca Bettio (LBNV).
- Figura: Bianca Bettio (LBNV)
- Atl. Madera 1 - 7 Puntineras
- Goles: Nicole Lambrechts (Atl. Madera); Agustina Menéndez (3), Martina Orihuela (2), María Laura Besso y Lourdes Ruiz (Puntineras).
- Figura: Agustina Menéndez (Puntineras)
- Ankara FC 4 - 3 Nación F.C.
- Goles: Josefina Putruele, Marianela Heredia, Pía Comoglio y Valentina Villalonga (Ankara FC); Camila Turcuman, María Esther Quiroga y Valentina Balmaceda (Nación F.C.).
- Figura: Valentina Villalonga (Ankara FC)
- Adove FC 2 - 7 La Scabioneta
- Goles: Ailén Soledad Díaz y Celena Díaz (Adove FC); Laura Contrera (2), Géssica Punazzo, Erika Herrera, Martina Pereyra, Jeniree Espín y Luciana Ruiz (La Scabioneta).
- Figura: Laura Contrera (La Scabioneta)
- Bianconeri 4 - 4 United FC
- Goles: Camila Muñoz (2), Abigaíl Frías y María José Pérez (Bianconeri); Victoria Godoy (3) y Gianella Castán (United FC).
- Figura: Victoria Godoy (United FC)
(Equipo libre: Club de Amigas)
Categoría B
- Leonas F.C. 3 - 0 Olimpo Team
- Goles: Elisa Masuelli (2) y Karen Montaño (Leonas F.C.).
- Figura: Elisa Masuelli (Leonas F.C.)
- Champagnat 3 - 2 Punt. Estudiantil
- Goles: Camila Salinas, Camila Contrera Zárate y Sofía Recabarren (Champagnat); Valentina Putelli (2) (Punt. Estudiantil).
- Figura: Sofía Recabarren (Champagnat)
- Champa F.C. 1 - 3 Minaster
- Goles: Luana Astudillo (Champa F.C.); Florencia López, Brenda Carrizo y Micaela Flores (Minaster).
- Figura: Florencia López (Minaster)
- La Fiori 1 - 6 Vikingas
- Goles: Ángela Soria (La Fiori); Guillermina Bustos (2), Marina Sánchez (2), Guadalupe Mota y Yamila Albornoz (Vikingas).
- Figura: Guillermina Bustos y Marina Sánchez (Vikingas)
- Los Angeles 1 - 5 Pandora FC
- Goles: Natalia López (Los Angeles); Gisela Palacio (2), Florencia Pérez (2) y Gisela Paredes (Pandora FC).
- Figura: Gisela Palacio (Pandora FC)
- Capra 3 - 2 Margaritas
- Goles: María José Aracena, Mica Díaz y Carla López (Capra); Valentina Félix y Lucila Chiffel (Margaritas).
- Figura: Carla López (Capra)
Categoría C
- Barsedlona 2 - 1 Nova F.C.
- Goles: Valentina Báez (2) (Barsedlona); Belén Bustos (Nova F.C.).
- Figura: Valentina Báez (Barsedlona)
- Celtic F.C. 2 - 2 Necaxa F.C.
- Goles: Lucila Herrera y Celina Lladó (Celtic F.C.); Belén Mattar y Paula Villalobos (Necaxa F.C.).
- Figura: Lucila Herrera (Celtic F.C.)
- Adovitas 4 - 1 La Verna
- Goles: Emilia Drazic (2), Valentina Castro Font y Emilia Elizondo (Adovitas); Ana Gentilini (La Verna).
- Figura: Emilia Drazic (Adovitas)
- Capritas 4 - 4 Minerva
- Goles: Nicole Paulina Jacamo (2), Karen Páez y Agostina Videla (Capritas); Ailén Mercado (4) (Minerva).
- Figura: Ailén Mercado (Minerva)
- Constructoras 3 - 3 San Birrence
- Goles: Valentina Orrego, Alma Quiroz y Jazmín Asan (Constructoras); Emilia Sidoti, Delfina Orrego y Milagros Olivera (San Birrence).
- Figura: Alma Quiroz (Constructoras)
- Académicas F.C. 3 - 5 Fundamentalistas
- Goles: Maira Marrelli, Celeste Moyano y Emilse Valeria Marrelli (Académicas F.C.); Celina Bueno (3) y Renata Romero (2) (Fundamentalistas).
- Figura: Celina Bueno (Fundamentalistas)
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