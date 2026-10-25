F7 Fantasy: la innovación digital que pone a jugar a la Liga F7 afuera de la cancha.

La Liga F7 no detiene su marcha innovadora en el deporte amateur sanjuanino. Mientras las canchas del predio Elite Club albergan cada sábado a casi 600 jugadoras divididas en sus tres categorías competitivas, la organización liderada por Andrés Beatrice y María Emilia Colombo dio un nuevo salto de calidad institucional al lanzar oficialmente "F7 Fantasy" , el juego de pronósticos deportivos exclusivo para las protagonistas del certamen, creado con fines solo de entretenimiento y diversión.

Fecha 6 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

La iniciativa, concebida para potenciar la interacción, la camaradería y la pertenencia entre los 35 planteles que componen las Divisiones A, B y C, nació a partir de una inquietud constante del equipo de trabajo de CoBe Torneos por ofrecer experiencias que trasciendan los 50 minutos de juego reglamentarios.

"Siempre tuvimos la idea con Emi de formar un prode, pero la idea se potenció fuertemente con el tema del Mundial. Cuando vimos cómo se visibilizaron los prodes por todos lados y lo entretenido que resultaba jugar a partir de los resultados raros que iban surgiendo, entendimos el potencial que tenía. Hacia el final del Torneo Apertura, Nico, uno de los chicos de nuestro equipo de trabajo, me dijo: '¿Por qué no hacemos un prode de los equipos de la liga?'. Era una idea que habíamos conversado tiempo atrás, pero que requería mucho laburo y desarrollo", explica Andrés Beatrice, cofundador de la Liga F7 y desarrollador de la plataforma web.

La iniciativa potencia la interacción, la camaradería y la pertenencia entre los 35 planteles que componen las Divisiones A, B y C.

Uno de los principales obstáculos que demoró la implementación del juego en temporadas anteriores residía en las limitaciones técnicas del sistema informático previo. La reciente migración hacia una plataforma web autogestionada y adaptable a dispositivos móviles ( ligafemeninaf7.com.ar ) abrió las puertas para hacer realidad el proyecto.

"La aplicación que teníamos antes no nos permitía parametrizar el sistema a nuestra medida ni moldearlo según las necesidades que teníamos. Con la nueva interfaz desarrollada para este año pudimos volcar todas las funciones administrativas, estadísticas y, finalmente, desarrollar el módulo del Fantasy de manera 100% personalizada" , destaca Beatrice.

El F7 Fantasy propone una dinámica participativa doble que promete revolucionar el seguimiento semanal de las fechas. Por un lado, cada jugadora, delegada o integrante del cuerpo técnico accede a la plataforma con su DNI y un código PIN individual para pronosticar los marcadores de los partidos de las tres divisiones antes del inicio de cada cruce. A medida que aciertan los marcadores, acumulan puntos para un ranking individual.

Sin embargo, el costado más atractivo e innovador radica en la competencia colectiva: "Buscamos darles a las chicas la posibilidad no solo de jugar adentro de la cancha con su propio equipo, sino también de jugar desde afuera analizando el resto de los partidos. Creamos dos torneos paralelos al oficial: el ranking individual y el ranking por equipos. Este último surge de la sumatoria de puntos que van adquiriendo todas las jugadoras pertenecientes a un mismo club. Ese acumulador genera una posición en la tabla de equipos, lo que fomenta que todas se apoyen, consulten los pronósticos y jueguen en bloque", detalla el organizador.

El juego fue creado con fines solo de entretenimiento y diversión. El juego fue creado con fines solo de entretenimiento y diversión.

Por el momento, el acceso al juego es un beneficio cerrado y exclusivo para la comunidad interna de la Liga F7. "Queríamos brindarles un servicio complementario y exclusivo para las jugadoras, algo propio que las motive. No descartamos a mediano plazo abrir la participación al público en general o a los hinchas, pero hoy el foco está en mimar a nuestras futbolistas", sostiene Beatrice, quien adelanta que ya se encuentran gestionando alianzas comerciales con auspiciantes para premiar a los ganadores del podio al final del torneo con incentivos sociales como asados para el equipo o consumiciones en la cantina del predio.

Por el momento, el acceso al juego es un beneficio cerrado y exclusivo para la comunidad interna de la Liga F7.

Con el debut del F7 Fantasy, CoBe Torneos reafirma su liderazgo en la digitalización del fútbol femenino sanjuanino, demostrando que la pasión por la pelota se vive con la misma intensidad adentro y afuera del terreno de juego.

Reglamento de F7 Fantasy de la Liga F7: escala de puntos, cierre y desempates

El reglamento oficial del F7 Fantasy establece pautas claras y transparentes para garantizar una competencia justa entre las participantes de las tres divisionales (A, B y C), quienes integran una única tabla general acumulada.

Sistema de Puntuación

La escala oficial asigna puntajes de acuerdo a la precisión de cada pronóstico cargado en la plataforma web:

Acierto de resultado exacto (+5 PTS): Se otorga cuando la participante le atina de manera idéntica al marcador final del encuentro (por ejemplo, pronosticar 2-1 y que el partido concluya 2-1).

Se otorga cuando la participante le atina de manera idéntica al marcador final del encuentro (por ejemplo, pronosticar 2-1 y que el partido concluya 2-1). Acierto de ganador o empate (+3 PTS): Se concede al acertar la tendencia del partido sin pegar el resultado exacto (por ejemplo, pronosticar 3-1 y que finalice 2-1, o pronosticar 0-0 y que termine 1-1).

Se concede al acertar la tendencia del partido sin pegar el resultado exacto (por ejemplo, pronosticar 3-1 y que finalice 2-1, o pronosticar 0-0 y que termine 1-1). Pronóstico incorrecto (0 PTS): No otorga unidades cuando el resultado final no coincide con la tendencia ni con el marcador predicho.

Cierre dinámico por partido

A diferencia de los prodes tradicionales que bloquean la fecha completa al inicio del primer encuentro, el F7 Fantasy implementa un sistema de cierre individual por partido. Cada pronóstico queda bloqueado de forma estricta al cumplirse el horario oficial de inicio del encuentro correspondiente. De este modo, si en una jornada sabatina se disputan partidos a las 13, 15 y 17 horas, los cruces posteriores permanecen abiertos para la carga de predicciones hasta su respectivo pitazo inicial.

Tabla única y criterios de desempate

Todas las futbolistas registradas compiten en un ranking general unificado que acumula puntos a lo largo de todo el Torneo Clausura. En caso de que una jugadora cambie de equipo durante el mercado de pases, su historial de puntos personales permanece intacto.

Ante igualdades en la puntuación acumulada, el tribunal del Fantasy aplica el siguiente orden de desempate: