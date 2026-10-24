Universitario revirtió el partido ante CPBM y salió de la zona de reválida

El equipo sanjuanino venció 25-13 al conjunto mendocino por la 13ª fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. La “U” remontó una desventaja de diez puntos, sumó bonus ofensivo y llega a la última fecha con otro panorama.

Universitario consiguió una importante victoria por 25-13 frente a CPBM, en Pocito, en el marco de la 13ª fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026. El quince sanjuanino revirtió un encuentro que se había complicado desde el inicio, se quedó con el bonus ofensivo y salió de la zona de reválida a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.

El conjunto mendocino aprovechó mejor sus oportunidades durante la primera etapa y llegó a establecer una ventaja de 13-0. Sin embargo, sobre el cierre del parcial, Gerónimo Arabel acertó un penal que permitió a Universitario descontar y marcharse al descanso 13-3 abajo, todavía con margen para cambiar la historia.

En el complemento, la “U” mostró otra actitud, aumentó la intensidad y encontró en el scrum y el maul las herramientas para empezar a dominar. El trabajo de los forwards dio sus frutos con los tries de Santiago Baldi, que acercaron al equipo en el marcador y marcaron el comienzo de la remontada.

Con el control del juego y más espacios para atacar, Vito Sambrizzi apoyó dos tries que terminaron de sellar el 25-13. Así, Universitario cerró su última presentación como local en el torneo con una victoria clave para sus aspiraciones.

El triunfo y el punto bonus representan un impulso importante para el conjunto sanjuanino, que afrontará la última fecha de la fase regular fuera de la zona de reválida, con el objetivo de sostener su posición.