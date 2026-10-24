    • 24 de octubre de 2026 - 18:57

    Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético de Madrid y cortó otra sequía goleadora

    La Araña marcó el 1-0 ante Deportivo La Coruña por La Liga de España y volvió a convertir en el estadio Metropolitano después de casi un año. Los hinchas cambiaron los silbidos por aplausos.

    Julián Álvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña por La Liga

    Julián Álvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña por La Liga

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Julián Álvarez fue decisivo en la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 ante Deportivo La Coruña, por la décima fecha de La Liga de España. El delantero argentino anotó el único gol del encuentro y puso fin a otra racha negativa en el estadio Metropolitano, en medio de un proceso de reconciliación con los hinchas después de meses de tensión por su continuidad en el club.

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    La Araña apareció a los tres minutos del segundo tiempo, cuando recibió una asistencia desde la izquierda y empujó la pelota al fondo del arco. El tanto confirmó su recuperación futbolística, después de haber marcado ante Stuttgart por la Champions League, y le permitió volver a celebrar ante su público.

    El exjugador de River Plate y Manchester City fue titular en el equipo dirigido por Diego Simeone, que encontró en el atacante cordobés la diferencia necesaria para quedarse con los tres puntos.

    Julián Álvarez volvió a convertir en el Metropolitano

    El gol ante Deportivo La Coruña significó otro paso importante para el delantero argentino, que venía de atravesar una extensa sequía. El pasado 20 de octubre había marcado frente a Stuttgart por la Champions League y cortado una racha de 174 días sin convertir.

    Su anterior tanto había sido el 29 de abril, en la semifinal de la Champions League ante Arsenal, también en el Metropolitano. Ahora, con su nueva conquista, volvió a marcar en ese estadio por La Liga después de casi un año: su último gol como local en el torneo había sido el 1 de noviembre de 2025, ante Sevilla.

    La sequía coincidió con un período de tensión entre el futbolista y parte de la hinchada rojiblanca, alimentado por versiones sobre un posible interés del Barcelona en contratarlo. En ese contexto, Simeone mantuvo su respaldo y lo sostuvo entre los titulares.

    El tanto y la respuesta de los fanáticos, que pasaron de los silbidos a los aplausos, reflejaron un cambio en el clima alrededor del campeón del mundo con la Selección argentina.

    Los números de la Araña en el Atlético de Madrid

    Con esta nueva conquista, Julián Álvarez llegó a 51 goles con la camiseta del Atlético de Madrid. Su registro más alto sigue siendo el de River Plate, donde convirtió 54 tantos en 122 partidos. Además, suma 36 goles con Manchester City y 16 con la Selección argentina.

    En el encuentro ante Deportivo La Coruña, el delantero fue el único argentino que comenzó como titular. Giuliano Simeone ingresó en el segundo tiempo, mientras que el arquero Juan Musso permaneció en el banco de suplentes.

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