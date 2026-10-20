Julián Álvarez rompió una sequía de casi seis meses y llegó a los 50 goles en Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió al gol con la camiseta del Atlético de Madrid y puso fin a una sequía de casi seis meses. El delantero argentino marcó este martes frente al Stuttgart, en el estadio MHPArena, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. Con una definición de zurda al comienzo del segundo tiempo, el atacante estableció el empate transitorio para el equipo dirigido por Diego Simeone, después de que Jamie Leweling adelantara al conjunto alemán.

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El tanto llegó tras un centro rasante desde la banda izquierda de Ademola Lookman. Álvarez apareció en el área y definió de primera para quebrar una racha negativa que se extendía desde el 29 de abril, cuando había convertido ante el Arsenal por la Liga de Campeones. Por LaLiga española, su último gol había sido el 28 de febrero, en el encuentro frente al Oviedo.

El Atlético llegó a Alemania después de vencer por 2-0 al Manchester United en el Metropolitano. El equipo de Simeone buscaba además conseguir su primera victoria como visitante en esta edición del certamen europeo, luego de un comienzo positivo en la fase de liga.

El regreso al gol representó un alivio para el delantero argentino, cuya falta de efectividad había generado atención durante las últimas semanas. En el inicio de la temporada, Álvarez había disputado siete partidos y aportado dos asistencias, pero todavía no había convertido en ninguna competición.

En su anterior presentación, durante la victoria por 1-0 frente al Espanyol por LaLiga, había ingresado en el entretiempo y asistido a Álex Baena para el único gol del encuentro. También había generado una ocasión clara que terminó desviada por centímetros.

Ante el Stuttgart, el atacante fue titular en una dupla ofensiva inédita junto a Jonathan David. Su conquista le permitió alcanzar los 50 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, una cifra que se suma a su recorrido goleador en otros equipos y en la selección argentina.

El máximo registro de Álvarez sigue siendo el que consiguió en River Plate, donde convirtió 54 tantos en 122 presentaciones. Además, marcó 36 goles con el Manchester City y suma 16 con la selección argentina.

La tensión por su futuro y el interés del Barcelona

La sequía goleadora de Álvarez también estuvo acompañada por las versiones sobre su futuro y la tensión que generó la frustrada posibilidad de una transferencia al FC Barcelona durante el último mercado de pases.

El Atlético rechazó una oferta del club catalán superior a los 100 millones de euros y llevó el caso ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al considerar que el Barcelona había contactado al jugador sin autorización.

La situación tuvo repercusiones entre los hinchas del equipo madrileño, que expresaron su descontento con silbidos hacia el delantero en el Metropolitano. Durante los días más delicados de la negociación también se registraron ausencias a entrenamientos, mientras que Álvarez rompió su vínculo con su representante.

En paralelo, Arsenal y Manchester City aparecieron como posibles alternativas para el atacante, aunque finalmente no se concretó una salida del conjunto rojiblanco.

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid

Después de su compromiso por la Champions League, el Atlético de Madrid volverá a enfocarse en LaLiga española, donde tendrá como próximo rival al Deportivo La Coruña.

El conjunto dirigido por Diego Simeone ocupa el segundo puesto de la tabla, con 22 puntos en nueve presentaciones, y se encuentra a cinco unidades del Barcelona, que lidera el campeonato con 27 puntos.

El gol frente al Stuttgart le permitió a Julián Álvarez recuperar confianza y sumar una nueva marca personal en el Atlético, en un momento en el que el equipo necesita sostener su protagonismo tanto en el torneo español como en la competencia europea.