    • 24 de octubre de 2026 - 19:37

    Torneo Clausura: Minero eliminó a Alianza en penales y está en otra final

    El conjunto Minero empató 2-2 en los 90' reglamentarios y definió su pase en penales ganando 5-4. Espera por Desamparados o Marquesado.

    Finalista. El campeón del Apertura se metió en la final del Clausura en la Liga Sanjuanina tras eliminar a Atlético Alianza en penales.

    Finalista. El campeón del Apertura se metió en la final del Clausura en la Liga Sanjuanina tras eliminar a Atlético Alianza en penales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una semifinal dramática tenía que terminar definida con el suspenso de los penales. Y en ese juego, el Atlético Minero -campeón del Apertura- logró meterse en otra final de la Liga Sanjuanina al vencer por 5-4 a Atlético Alianza, en penales, tras empatar 2-2 en los 90' de juego.

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    Empezó mejor Atlético Alianza en el Bicentenario. Presionó, generó y cuando tuvo la primera a fondo no perdonó porque a los 11' llegó el centro desde la izquierda para que Luciano Riveros venciera a Domínguez de cabeza. Ventaja Lechuza y una primera parte más que compleja para Minero que quiso ir a buscar el empate.

    Foto gentileza Tarly Mart&iacute;n.

    Foto gentileza Tarly Martín.

    Pero la paridad parcial llegaría en el complemento. Y pronto, porque a los 8' el goleador Carlos Méndez metió un cabezazo tremendo en un anticipo ofensivo para vencer a Ruarte y dejar el marcador 1-1. Se abrió el juego, los dos lo buscaron y a los 35' Carlos Chávez definió con espacios ante la pasividad del fondo de Alianza para sacar ventaja en Minero.

    Parecía que el partido se terminaba con todo a favor para Minero. Alianza era desesperación y en el segundo minuto de descuento, llegó el milagro. Quiso despejar Martín Arce y vio la otra cara del fútbol porque así como fue héroe ante Trinidad para clasificar, ahora venció su propio arco para dejar el 2-2 definitivo.

    Foto gentilez Tarly Mart&iacute;n.

    Foto gentilez Tarly Martín.

    Llegaron los penales. Efectividad absoluta para los dos en los tres primeros remates de la serie hasta que Alianza erró en el cuarto y cuando parecía que Minero lo resolvía, hubo yerro en el quinto de la serie. Empezó el uno por uno y Alianza no pudo, mientras que Minero esta vez no perdonó para terminar clasificado a otra final.

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