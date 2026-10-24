Torneo Clausura: Minero eliminó a Alianza en penales y está en otra final

El conjunto Minero empató 2-2 en los 90' reglamentarios y definió su pase en penales ganando 5-4. Espera por Desamparados o Marquesado.

Finalista. El campeón del Apertura se metió en la final del Clausura en la Liga Sanjuanina tras eliminar a Atlético Alianza en penales.

Una semifinal dramática tenía que terminar definida con el suspenso de los penales. Y en ese juego, el Atlético Minero -campeón del Apertura- logró meterse en otra final de la Liga Sanjuanina al vencer por 5-4 a Atlético Alianza, en penales, tras empatar 2-2 en los 90' de juego.

Empezó mejor Atlético Alianza en el Bicentenario. Presionó, generó y cuando tuvo la primera a fondo no perdonó porque a los 11' llegó el centro desde la izquierda para que Luciano Riveros venciera a Domínguez de cabeza. Ventaja Lechuza y una primera parte más que compleja para Minero que quiso ir a buscar el empate.

Foto gentileza Tarly Martín. Pero la paridad parcial llegaría en el complemento. Y pronto, porque a los 8' el goleador Carlos Méndez metió un cabezazo tremendo en un anticipo ofensivo para vencer a Ruarte y dejar el marcador 1-1. Se abrió el juego, los dos lo buscaron y a los 35' Carlos Chávez definió con espacios ante la pasividad del fondo de Alianza para sacar ventaja en Minero.

Parecía que el partido se terminaba con todo a favor para Minero. Alianza era desesperación y en el segundo minuto de descuento, llegó el milagro. Quiso despejar Martín Arce y vio la otra cara del fútbol porque así como fue héroe ante Trinidad para clasificar, ahora venció su propio arco para dejar el 2-2 definitivo.