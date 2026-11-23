La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 16 de diciembre la audiencia en la que comenzará a revisar las condenas contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Recoleta.

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La Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci , escuchará los planteos de la Fiscalía, las defensas y la querella. Las partes deberán definir si realizarán sus exposiciones de manera oral o si optarán por presentar escritos antes de que los jueces queden en condiciones de resolver.

La revisión no se limitará al monto de las penas. Casación también deberá analizar los cuestionamientos contra la calificación legal utilizada por el Tribunal Oral Federal N°6, que rechazó durante el juicio la aplicación de agravantes reclamados por la acusación.

Fernando Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al unificarse esa sentencia con una condena anterior, recibió una pena única de 14 años de cárcel .

Por su parte, Brenda Uliarte fue considerada partícipe necesaria y recibió una condena de 8 años , que quedó unificada en 8 años y dos meses por otra sentencia previa. Ambos permanecen detenidos.

El tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto luego de que la Fiscalía y la querella retiraran la acusación por falta de pruebas. Esa absolución ya quedó firme y no forma parte de la revisión prevista para diciembre.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos permanecen detenidos.

El punto que puede modificar el fallo

Uno de los principales planteos que llegará a Casación fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La acusación sostiene que el ataque debería haber sido considerado también bajo el agravante de violencia de género en su modalidad de violencia política, además de otros elementos discutidos durante el juicio.

Durante el debate oral, la Fiscalía había solicitado penas de 15 años para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, al considerar que correspondía aplicar los agravantes por alevosía, uso de arma de fuego y violencia de género. El Tribunal Oral Federal N°6 descartó parte de esos planteos y entendió que no se había demostrado que el ataque hubiese tenido como motivación matar a Cristina Kirchner por su condición de mujer.

Los jueces del tribunal oral consideraron que el hecho estuvo principalmente vinculado con la actividad política de la entonces vicepresidenta y con el rechazo que los acusados manifestaban hacia su figura. Ahora será Casación la encargada de determinar si esa interpretación fue correcta o si corresponde modificar la calificación.

El atentado ocurrido en Recoleta

El hecho ocurrió durante la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner llegaba al edificio ubicado en Juncal y Uruguay y saludaba a militantes que permanecían frente al lugar.

Sabag Montiel logró acercarse hasta pocos centímetros de la entonces vicepresidenta, sacó una pistola Bersa calibre 32, apuntó hacia su cabeza y accionó el gatillo. El disparo no salió pese a que el arma estaba cargada y era apta para disparar.

Personas que estaban en el lugar redujeron al agresor y la Policía lo detuvo inmediatamente. Uliarte, que se encontraba en las inmediaciones, fue arrestada pocos días después y posteriormente quedó acusada de haber participado en la planificación del ataque.

Qué puede pasar después de la audiencia

Tras la audiencia del 16 de diciembre, los tres jueces de la Sala II quedarán en condiciones de resolver los recursos presentados. Casación podrá confirmar las condenas tal como fueron dictadas, modificar la calificación jurídica o hacer lugar parcialmente a alguno de los planteos formulados por las partes.

La expectativa en tribunales está puesta en si la resolución será conocida antes de que termine 2026 o si la decisión quedará para comienzos de 2027. Hasta que Casación se pronuncie, las condenas contra Sabag Montiel y Uliarte no están firmes.