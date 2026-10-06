San Juan: llega la 3° edición de Expo Mamá con 150 emprendedores que se reúnen para ofrecer el regalo ideal

El Gobierno de San Juan organizó este evento que tendrá lugar este viernes 9 de octubre en el Parque Belgrano.

San Juan se prepara para una nueva edición de la Expo Mamá en el Parque Belgrano.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, San Juan se prepara para recibir la 3° edición de la Expo Mamá 2026, un encuentro ferial impulsado por el Ministerio de Familia y la Dirección de Economía Social. Será un espacio pensado para dinamizar la economía local y agasajar a las madres.

El evento se desarrollará el viernes 9 de octubre, en el horario de 17 a 22 (se prevé la concurrencia de visitantes desde las 18 hasta el cierre), y tendrá como sede el Parque Belgrano, ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre España y Las Heras.

Apoyo al talento de San Juan y diversidad de productos La feria contará con la participación de 150 emprendedores locales que exhibirán sus creaciones artesanales y productos de diseño. Entre las principales opciones para encontrar ese regalo especial y único para mamá se destacan:

Artesanías y Decoración: piezas únicas de cerámica, trabajos en madera y tejidos artesanales.

piezas únicas de cerámica, trabajos en madera y tejidos artesanales. Accesorios y Moda: variedad de bijouterie y complementos de diseño.

variedad de bijouterie y complementos de diseño. Vivero y Jardinería: amplia oferta de plantas para el hogar y el jardín. Gastronomía e inclusión Además del espacio dedicado a las artesanías y los regalería, los asistentes podrán disfrutar de un patio de comidas con diversas propuestas gastronómicas, que incluirán opciones sin TACC (aptas para celíacos).