Internet es la infraestructura que sostiene buena parte de la economía global y su peso se incrementa por tecnologías como la IA y la capacidad de procesar datos. Pero este universo requiere también de una parte física, que en buena parte son los datacenter, que alojan la información que gracias al wifi parece incorpórea. En este esquema de crecimiento y transformación, San Juan vuelve a aparecer como un destino interesante para inversores.

Es que según un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) , es la séptima provincia con mejor puntaje de todo el país para recibir este tipo de desarrollos. Este buen resultado, que surge de una investigación que hizo la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura de la institución, genera expectativa en los empresarios del sector local.

Cristian Gonzalez, presidente de la CASETIC, la Cámara de Empresas TIC San Juan, dijo que el desarrollo de este tipo de inversiones podría no solo servirle a los privados, sino también a las universidades e investigadores. Pondría cerca de todos los actores del sector un desarrollo que hoy es crítico, impactando de forma positiva no solo por la llegada de fondos internacionales, sino también generando un espacio para la mano de obra sanjuanina.

A su vez, el empresario aseguró que esto implica otra buena noticia: el informe por sí mismo muestra los avances locales y el potencial que hay en San Juan. Lo pone en la misma línea que otras industrias como la minería, como un destino de interés para el área de economía del conocimiento a nivel global.

La comisión de la CABASE tuvo en cuenta cinco áreas para puntuar a todas las provincias del país, según su potencial para alojar estas tecnologías. El primero y más importante es la energía, que mide tanto el riesgo de tensión, la disponibilidad de gas y la capacidad de la red eléctrica.

En la actualidad San Juan se encuentra entre una de las pocas provincias que son exportadoras de energía eléctrica, gracias a su capacidad instalada en energías fotovoltaicas e hídricas, que suman casi un GW de potencia. Si bien en unos años esto podría revertirse por el ingreso del consumo de los proyectos mineros, en simultáneo la provincia tiene planes para extender su oferta de generación y red de transporte eléctrico.

González aseguró que la capacidad de proveer proyectos con energías limpias es un gran llamador para los inversores, lo que puede impactar en la calificación internacional. Remarcó también que hay instituciones como el EPSE, con valoración internacional para participar en este esquema.

La conectividad es otro de los criterios que tienen peso especial dentro del informe nacional. En esto, Gonzalez dijo que San Juan tiene como fuerte la experiencia de los proveedores locales que han logrado sostener la conexión tanto en los centros urbanos como en “los campamentos mineros a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar”.

Entre los puntos donde San Juan estuvo entre las mejores calificadas es el peso de las alícuotas provinciales. Es que el informe medía cuánto impacta en las inversiones los impuestos a Ingresos Brutos y también qué beneficios fiscales tenían las jurisdicciones, que era el cuarto de los puntos medidos.

En este último punto también se ve incentivado por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que si bien tiene impacto en todo el país, es un respaldo en particular para San Juan. Es que la provincia es el destino que recibió más intenciones de inversión minera, lo que lo posiciona como uno de los lugares donde los fondos internacionales se sienten cómodos de girar sus dólares. El largo historial en esta industria, con la provincia siendo la primera en el ranking Fraser desde hace más de una década, también refuerza esta visión desde el exterior.

Finalmente, el informe de CABASE reconoce el talento y el desarrollo en I+D, considerando el volumen de empleos registrados en el sector de software y servicios informaticos, junto con la densidad universitaria. Esto, para González, es un reconocimiento al sector privado local, de donde han surgido empresas de impacto nacional y que hoy es uno de los motores económicos. También se suma la iniciativa de la UNSJ de lanzar la primera carrera vinculada a datos e IA.

El impacto que podrían tener las inversiones

González aseguró que de instalarse datacenters, sería una oportunidad clave para generar más conocimiento a nivel local. “Podría facilitar la investigación en las universidades y centros técnicos, lo que se puede transformar en más innovación y posibilidad de exportación”, aseguró.

A su vez, estas estructuras podrían implicar más empleo de personal calificado, que hoy es uno de los fuertes en la provincia, gracias a las carreras que existen en las universidades e institutos de formación, pero en especial a la cantidad de startups y pymes vinculadas al sector. Otro punto, dijo, es que estas inversiones implican la creación de infraestructura física, lo que puede generar oportunidades para la cadena de valor local, hoy especializada en inversiones tecnificadas gracias a la minería.

En cuanto a lo vinculado con el consumo de agua que se asocia a los datacenter, el empresario dijo que eso en caso de que llegue una propuesta de inversión debe ser analizado en un informe de impacto ambiental. “Hay que tener en cuenta si usan refrigeración con agua, si esta es de consumo o reutilizada y también la cantidad de agua y las fuentes”, señaló. Este tipo de estudios son estándar para la instalación de cualquier empresa.