Ruta 40 Sur: Orrego destrabó fondos nacionales para retomar la obra del tramo 2 y detalló cómo se financiarán

Marcelo Orrego confirmó que la Ruta Nacional 40 Sur será completada en sus tres tramos , una de las obras viales más esperadas de San Juan y clave para mejorar la conexión con Mendoza. El anuncio llegó después de las gestiones que el gobernador realizó en Buenos Aires y contempla un esquema mixto de financiamiento: Nación aportará los recursos para destrabar el sector paralizado, mientras que la Provincia avanzará con los otros dos mediante un crédito internacional.

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La definición representa un cambio importante para una obra que atravesó paralizaciones, problemas contractuales y sucesivas demoras. El punto más urgente era la Sección 2, entre Tres Esquinas y Cochagual, en Sarmiento , donde los trabajos habían quedado detenidos. Según explicó Orrego, tras las conversaciones mantenidas con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, el Gobierno nacional asumió el compromiso de aportar los fondos necesarios para retomar ese sector.

“ Se han comprometido a volver porque había una obra que se había parado, el tramo dos de la Ruta 40 Sur ”, explicó el mandatario provincial al referirse a las gestiones realizadas. En ese esquema, San Juan tendrá a su cargo el llamado a licitación, la ejecución, la inspección y el seguimiento de los trabajos, mientras que el financiamiento correspondiente a ese tramo será aportado por Nación.

El proyecto está dividido en tres grandes secciones que en conjunto representan alrededor de 75 kilómetros . La primera se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento, con aproximadamente 21 a 22 kilómetros. La segunda continúa desde Tres Esquinas hasta el acceso a Cochagual por la Ruta Provincial 295, con otros 26 a 27 kilómetros, mientras que la tercera llegará desde ese punto hasta la intersección de la Ruta 40 con Calle 8, en Pocito.

La Provincia pretende avanzar sobre los tres sectores en forma paralela. Mientras Nación financiará la sección central que había quedado frenada, las secciones 1 y 3 serán cubiertas mediante el préstamo aprobado por CAF , el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. El organismo internacional confirmó oficialmente un crédito de US$160 millones para modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 en San Juan , correspondientes a los dos sectores que quedarán bajo el esquema provincial.

Para que ese financiamiento pueda comenzar a ejecutarse, el convenio deberá pasar por la Legislatura provincial. Una vez completado ese paso administrativo, el Gobierno prevé avanzar con los procesos licitatorios. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, sostuvo que el esquema permitiría contar con la logística necesaria para trabajar sobre las tres secciones al mismo tiempo.

“Una ruta tan anhelada por los sanjuaninos”

Orrego destacó el alcance del acuerdo y vinculó la terminación de la autopista con las necesidades productivas de la provincia. “Vamos a tener la posibilidad de empezar con la licitación de esa ruta tan anhelada por los sanjuaninos, que nos ayuda a expandir nuestra producción”, afirmó después de confirmar el compromiso alcanzado con Nación.

El gobernador también defendió las condiciones del financiamiento internacional destinado a los dos tramos provinciales. Según explicó, el crédito contempla un plazo de devolución de 15 años y una tasa cercana al 6% anual, condiciones que consideró favorables para afrontar una infraestructura de esta magnitud sin concentrar todo el costo en el corto plazo.

La Ruta 40 Sur es uno de los principales corredores para el tránsito de pasajeros y cargas entre San Juan y Mendoza. Su transformación prevé una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido y separación física central, además de intercambiadores, colectoras, banquinas pavimentadas, mejoras en drenajes, señalización e iluminación.

Una obra clave para la conexión con Mendoza

El proyecto también tiene un fuerte componente logístico y productivo. CAF estimó que la intervención beneficiará directamente a cerca de 1,5 millones de habitantes de San Juan y Mendoza, generará más de 4.000 empleos directos e indirectos durante la construcción y, una vez terminada, podría reducir alrededor de un 35% los tiempos de viaje en el corredor.

La confirmación llega después de varios meses de negociaciones. En abril, Orrego había asegurado que contaba con el compromiso de Nación para intentar reactivar el tramo paralizado y, posteriormente, el Gobierno provincial comenzó a buscar alternativas internacionales para financiar el resto de la traza. A comienzos de octubre, CAF aprobó formalmente el préstamo para los aproximadamente 50 kilómetros que corresponden a los sectores 1 y 3.

Ahora, con el compromiso nacional para la sección central y el financiamiento internacional para los extremos, el Gobierno de San Juan confirmó que el objetivo es completar la Ruta 40 Sur en toda su extensión prevista, con la Provincia a cargo de los procesos licitatorios y de la ejecución de los trabajos.