Orrego encabezó la tradicional Bendición de las Aguas y destacó la inversión en infraestructura hídrica

En el marco de la conmemoración por el Día del Agua, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la tradicional Bendición de las Aguas en el Partidor San Emiliano, una ceremonia que pone de relieve el valor estratégico del recurso hídrico para el desarrollo productivo de la provincia y rinde homenaje al personal que sostiene el sistema de riego.

Del acto participaron también el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el director de Hidráulica, José María Ginestar; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y otros funcionarios provinciales. La invocación religiosa y la bendición estuvieron a cargo del padre Rómulo Cámpora, acompañadas por una ofrenda floral en agradecimiento a la naturaleza por un elemento vital para la agricultura y la ganadería local.

Durante su discurso, el mandatario provincial valoró la labor cotidiana de los operarios y empleados de la Dirección de Hidráulica. "Tienen todo mi reconocimiento, mi respeto y mi cariño, y sepan que conozco de su trabajo diario, porque me ha tocado, siendo intendente, muchas veces observarlo y, en lo particular, ahora como gobernador, lo veo de manera constante", expresó Orrego.

En la misma línea, el gobernador hizo hincapié en las mejoras concretadas en materia de infraestructura, destacando puntualmente la renovación de nueve compuertas. Según indicó, estas intervenciones técnicas garantizan una mayor eficiencia en la distribución del recurso para que los productores sanjuaninos puedan mantener sus tierras trabajando activamente.

Asimismo, Orrego subrayó la necesidad de asumir el cuidado del agua como una política de Estado transversal y compartida. Al referirse al trabajo coordinado que se impulsa a través del COPRE (Consejo Provincial de Regularización y Planificación Energética/Hídrica, según corresponda en la órbita de gestión), afirmó: "Estamos haciendo un trabajo arduo haciendo parte a todos los municipios de San Juan, porque este es un compromiso que tenemos que adoptar todos. San Juan es uno solo y, por supuesto, lo tenemos que cuidar, defender y proteger".

Hacia un nuevo modelo de gestión hídrica

A su turno, el director de Hidráulica, José María Ginestar, envió un saludo especial a los trabajadores del organismo y trazó los ejes de su gestión, marcando un contraste con los desafíos heredados: "Tienen un director que, con mucha convicción, va a seguir adelante en todas las tareas que nos proponga el sistema de riego para llevar adelante un nuevo modelo, un nuevo esquema de trabajo luego de tantos años de desinversión".

Ginestar advirtió sobre el impacto del cambio climático y la exigencia que recae sobre los equipos técnicos encargados de administrar el recurso en una provincia desértica. Al cerrar, remarcó el respaldo político e institucional de la gestión provincial: "Acá tienen el respaldo de todo el estamento político y estatal, y nuestro gobernador hace un gran trabajo para conseguir los recursos que le hacen falta a la provincia día a día, para que el sistema de riego vuelva a estar en lo alto".

La ceremonia concluyó consolidando un mensaje de concientización sobre la escasez hídrica y la necesidad de optimizar cada gota para asegurar el futuro productivo de la región.