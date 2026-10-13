Seguridad: Orrego inauguró la refuncionalización de la Comisaría de Zonda

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de refuncionalización y modernización edilicia en la Comisaría 14° , ubicada en el departamento de Zonda.

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Durante el acto, el primer mandatario dijo: “"Inaugurar esta refuncionalización y ampliación de la Comisaría 14° en Zonda reafirma que para este gobierno la seguridad es una prioridad absoluta. Al asumir encontramos un estado de indefensión, con el 50 % de las cámaras fallando, vehículos fuera de servicio y chalecos vencidos. Lejos de poner excusas, avanzamos en capacitación, licitaciones e incorporación de camionetas, autos, motos, pistolas Byrna/Taser y chalecos balísticos. Vamos a seguir al lado de la Policía de San Juan para brindarles todas las herramientas necesarias para defender y custodiar a cada uno de los sanjuaninos”.

Acompañaron el intendente de Zonda, Juan Atampiz, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; secretario de Seguridad, Enrique Delgado; jefe de Policía, Néstor Álvarez y demás autoridades de la provincia.

A través de un plan integral impulsado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía —a través de la Secretaría de Infraestructura, la Subsecretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores—, se ejecutaron importantes trabajos de reacondicionamiento y puesta en valor en el edificio, cuya superficie original es de 228,84 m².

Cabe destacar que las tareas se enfocaron estrictamente en una refuncionalización y modernización operativa, y no en una ampliación del inmueble. Entre las intervenciones principales ejecutadas por la empresa contratista IVAN RAMIREZ, se destacan:

• Modificación y refuncionalización del núcleo sanitario: Adecuación integral para mejorar las condiciones de uso y adaptarlas a las necesidades actuales del personal policial y de los ciudadanos.

• Mantenimiento y pintura general: Aplicación de nuevas capas de pintura en interiores y exteriores, recuperando el aspecto estético, las condiciones de salubridad y la preservación del edificio.

• Mejoras en el acceso a cocheras: Ejecución de un contrapiso específico en el sector de acceso a la cochera, garantizando una optima circulación, escurrimiento de aguas y mejor uso operativo.

Las obras iniciaron en julio de 2026 y finalizaron en septiembre del mismo año, cumpliendo de manera rigurosa con un plazo de ejecución de 60 días. Con este conjunto de acciones se logró potenciar la capacidad técnica y operativa de la dependencia, preservando la estructura principal de la comisaría.