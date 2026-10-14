Orrego recorrió San Juan Cerca en Rawson, con servicios y trámites para las familias

El gobernador Marcelo Orrego recorrió el operativo San Juan Cerca, que se desarrolló este miércoles 14 de octubre en el Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en Rawson, donde las familias e instituciones sanjuaninas pudieron acceder a una amplia variedad de servicios, asesoramiento y trámites del Estado en un mismo lugar.

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La iniciativa, coordinada por la Dirección de Políticas para la Equidad, reunió a ministerios, secretarías y organismos provinciales con el objetivo de acercar las políticas públicas a cada comunidad, simplificar gestiones y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta el Centro Cívico u otras dependencias del centro de la ciudad.

Durante la jornada, la atención se brindó de 8 a 13 horas, sin necesidad de solicitar turnos previos. De esta manera, los vecinos pudieron resolver consultas y realizar trámites vinculados con documentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, seguridad y asistencia social.

Uno de los principales servicios del operativo fue la presencia del equipo móvil de la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), equipado con conectividad directa con las oficinas del organismo. Esta herramienta permitió iniciar y gestionar trámites vinculados con la constitución, regularización y funcionamiento de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades por acciones.

Entre las gestiones disponibles se incluyeron certificados de vigencia de autoridades, estados de balances, modificaciones de estatutos, autorizaciones para asambleas, rúbrica de libros, constitución de federaciones y solicitudes de personería jurídica, entre otras.

Además, las instituciones y particulares de Rawson y departamentos cercanos pudieron solicitar el retiro de documentación correspondiente a trámites finalizados durante el operativo, evitando así un traslado adicional hasta las oficinas céntricas de la IGPJ.

Esta modalidad fortalece el acompañamiento del Estado a las organizaciones de la sociedad civil, facilitando el acceso a herramientas administrativas indispensables para su funcionamiento legal y el desarrollo de sus actividades comunitarias.

Donación de sangre y prevención de la salud

El operativo también incluyó una colecta de sangre organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), destinada a contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre y promover la donación voluntaria y habitual.

La iniciativa permitió reforzar la importancia de la solidaridad como una herramienta fundamental para salvar vidas, ya que una misma extracción puede aportar componentes sanguíneos como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, utilizados en distintos tratamientos médicos y situaciones de emergencia.

En materia sanitaria, los vecinos también tuvieron acceso a controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, atención de Medicina de Familia para niños y adultos, Salud Mental, Odontología y estudios de laboratorio para la detección de VIH, hepatitis y Chagas.

Asimismo, a través del programa Onco San Juan, se desarrollaron acciones de prevención del cáncer de próstata junto con la Fundación del Sanatorio Argentino, mediante estudios de laboratorio destinados a la detección temprana en la población masculina.

Un Estado presente con respuestas integrales

La jornada reunió una amplia oferta de servicios para acompañar las necesidades cotidianas de las familias. Entre las gestiones disponibles estuvieron la tramitación del DNI y la tarjeta SUBE, la creación de cuentas y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, el asesoramiento impositivo y laboral, y las consultas sobre programas de empleo, educación y producción.

También se brindó asistencia vinculada con regularización dominial, deudas y boletas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), inscripción a programas educativos y becas, certificados de antecedentes policiales, subsidios para las tarifas eléctricas y reclamos ante los organismos de servicios públicos.

En el ámbito educativo, docentes y estudiantes pudieron realizar consultas sobre títulos, expedientes, Plan FinEs y becas Progresar. A su vez, se ofreció asesoramiento para la obtención del Certificado Único de Discapacidad, la inscripción al Registro de Emprendedores y el acceso a programas destinados a cooperativas, mutuales, personas mayores y políticas de género.

El operativo incluyó además servicios para el cuidado animal, con entrega de antiparasitarios, colocación de pipetas para pulgas y garrapatas, información sobre tenencia responsable y turnos de castración. También se brindó orientación sobre forestación, poda y mantenimiento del arbolado.

Acercar las políticas públicas a cada comunidad

San Juan Cerca forma parte de las acciones del Gobierno provincial para facilitar el acceso a los servicios públicos y garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de manera más simple, cercana y eficiente.

La participación articulada de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Gobierno; Salud; Educación; Economía, Finanzas y Hacienda; Producción, Trabajo e Innovación; Turismo, Cultura y Deporte; junto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, permitió concentrar en una misma jornada respuestas de distintas áreas del Estado.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo la presencia territorial, acercando sus organismos a los barrios y generando condiciones para que más familias e instituciones accedan a los servicios, la información y las herramientas que necesitan.