Cumplían condena por robo, no volvieron al Penal tras las salidas transitorias y cayeron en Rawson y Pocito

Los hombres habían incumplido el régimen de salidas transitorias. Fueron trasladados al Servicio Penitenciario para continuar cumpliendo sus condenas.

Dos hombres condenados por robo agravado fueron detenidos en Pocito y Rawson, luego de no regresar al Servicio Penitenciario tras acceder al beneficio de las salidas transitorias. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

La investigación comenzó a partir de información que alertaba sobre la presencia de dos prófugos de la Justicia, uno de ellos en Pocito y el otro en Rawson. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de campo que permitieron identificar los domicilios donde ambos se ocultaban.

Con la información reunida, los efectivos realizaron las consultas correspondientes ante el Juzgado de Ejecución Penal, que otorgó los mandatos judiciales necesarios para concretar las detenciones.

Los hombres fueron identificados por sus apellidos, Zalazar y Saavedra. Tras verificar sus antecedentes, se confirmó que ambos cumplían condenas por el delito de robo agravado.