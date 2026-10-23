Investigan el crimen de una joven de 28 años hallada en su departamento

El hallazgo de una valija con rastros hemáticos condujo a los investigadores hasta el departamento de Daniela Villalba. Las autoridades buscan a un sospechoso con quien la víctima habría pactado una cita.

El misterio alrededor del paradero de Daniela Villalba, una joven de 28 años que trabajaba en un comercio de indumentaria en pleno centro de Córdoba, tuvo el peor desenlace. Tras varios días sin dar señales de vida, fue hallada sin vida este viernes en la habitación del departamento que alquilaba sobre Boulevard Las Heras al 200, en el barrio Cofico.

El cuerpo presentaba múltiples herida cortopunzantes en el cuello y los brazos.

El caso comenzó a destaparse de manera insólita el martes, cuando recolectores de residuos encontraron en un contenedor cercano una valija con manchas de sangre, una peluca y una etiqueta que llevaba escrito el nombre de la víctima. La pista cobró fuerza rápidamente al cruzarse con la denuncia por desaparición que había radicado una amiga de Daniela, angustiada porque la joven no respondía llamadas ni se había presentado a su puesto de trabajo entre las calles Jujuy y La Rioja.

Ante la falta de novedades, la allegada acudió al edificio de la víctima. Al percibir un hedor penetrante en el pasillo y no recibir respuesta tras golpear la puerta, alertó de inmediato al 911. La Policía de Córdoba irrumpió en la vivienda y se encontró con una escena particular: la propiedad estaba perfectamente ordenada, pero en el dormitorio yacía el cadáver cubierto por una sábana.

La principal hipótesis apunta a que el homicidio ocurrió entre la noche del lunes y las primeras horas del martes. Según los peritos, la joven habría recibido a un conocido o a alguien con quien había coordinado una cita previa. Salvo por el teléfono celular de la víctima, en la escena no se detectó el faltante de ningún objeto de valor ni signos de robo.