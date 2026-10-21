Femicidio de Camila Iglesias en Córdoba: hay dos nuevos detenidos acusados de encubrir al presunto femicida

La Fiscalía de Cruz del Eje imputó a dos hombres de Carlos Paz por haber mantenido escondido durante casi una semana a la pareja de la víctima, quien había huido tras el macabro hallazgo del cuerpo dentro de una heladera.

La causa por el brutal femicidio de Camila Iglesias (24), la joven que fue hallada asesinada dentro de una heladera en la ciudad de Cruz del Eje, suma novedades decisivas en la investigación. En las últimas horas, la Justicia cordobesa detuvo e imputó a dos hombres acusados de encubrir a la pareja de la víctima, el principal sospechoso del crimen, quien permaneció varios días prófugo.

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje confirmó que los nuevos implicados son residentes de la ciudad de Villa Carlos Paz. Según la reconstrucción judicial, ambos sospechosos habrían mantenido oculto al imputado, Pablo Ezequiel Gómez (37), durante al menos cinco días para evitar su captura por parte de las fuerzas de seguridad.

Severas imputaciones por encubrimiento agravado Tras los operativos desplegados por la policía, los dos hombres quedaron alojados a disposición de la Justicia bajo la acusación del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la gravedad del delito precedente, en este caso, el femicidio de la joven de 24 años.

La captura del principal sospechoso se concretó en el marco de un allanamiento en una vivienda del barrio San Nicolás, en la localidad de Malagueño, desplegado por la Dirección General de Investigaciones Criminales.

De inmediato, la fiscalía imputó a Gómez por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), ordenando su traslado e ingreso inmediato al Servicio Penitenciario de Cruz del Eje.