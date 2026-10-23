La automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

La persistente baja en la demanda del mercado automotor argentino continúa impactando de lleno en la industria nacional. En las últimas horas, el grupo Stellantis que engloba a marcas como Fiat, Peugeot, Citroën y RAM confirmó que su planta industrial situada en Ferreyra, Córdoba , sufrirá un extenso parate de 7 semanas a partir del 1 de diciembre .

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La medida implica una extensión de tres semanas adicionales sobre el período habitual de un mes destinado a las vacaciones del personal. Según informaron desde la compañía, este freno extra afectará exclusivamente a la línea de producción de las pickups Fiat Titano y Ram Dakota . Por su parte, el sedán Fiat Cronos reanudará su fabricación una vez concluidas las cuatro semanas correspondientes al receso estival.

Desde la firma explicaron que la decisión responde a un "reacomodamiento de la producción" frente al complejo escenario de ventas que atraviesa el sector durante 2026, con proyecciones moderadas para 2027. El objetivo principal es evitar la acumulación excesiva de stock tanto en las fábricas como en la red de concesionarios oficiales.

A pesar del ajuste, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi , llevó tranquilidad respecto al futuro operacional y ratificó que "las dos fábricas tienen la producción asegurada por 2026 y 2027".

El ajuste en la planta de Córdoba no representa un hecho aislado dentro del grupo. En mayo pasado, la otra terminal que Stellantis opera en el país, ubicada en El Palomar (Buenos Aires) —donde se producen los modelos Peugeot 208 y 2008—, debió suspender uno de sus dos turnos de trabajo .

Aquella decisión se tomó para alinear el ritmo de montaje con el enfriamiento del consumo local y el estancamiento de los envíos de exportación, destinados principalmente al mercado de Brasil.

Caen las ventas y retroceden casi todas las marcas del grupo

El escenario de contracción industrial refleja los números que arroja el mercado automotor en lo que va del año. En los primeros nueve meses de 2026, las ventas generales del sector acumulan una caída del 13% en comparación con el mismo período de 2025.

Al analizar el desempeño de las marcas que integran el portfolio de Stellantis, la mayoría registra retrocesos por encima de la media del mercado:

Fiat: Registra una caída en sus patentamientos del 20,5% .

Peugeot: Muestra un desplome del 38,7% respecto a octubre del año pasado.

Citroën: Sus ventas se ubicaron un 21,1% por debajo del registro de 2025.

Jeep y DS: Acumulan bajas del 41,8% y 65% , respectivamente.

RAM: Se posicionó como la única excepción positiva dentro del grupo, con una suba del 2,2%.

A este abanico de marcas se sumó en julio pasado la comercialización de Leapmotor, una firma de origen chino especializada en vehículos híbridos y eléctricos, con la que el grupo busca diversificar su oferta comercial en medio de un contexto desafiante para la industria automotriz nacional.