    • 23 de octubre de 2026 - 22:11

    Capturaron en Pocito y Rawson a dos prófugos condenados por robo que no volvieron de sus salidas transitorias

    Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía localizaron y detuvieron a los prófugos, identificados como Zalazar y Saavedra. Ambos cumplían condena por robo agravado y fueron reingresados de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 de la Policía de San Juan, logró recapturar en las últimas horas a dos peligrosos delincuentes que se encontraban prófugos de la Justicia tras haber violado el beneficio de las salidas transitorias.

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    El proyecto contempla cerca de 75 kilómetros entre el límite con Mendoza y Calle 8, en Pocito, divididos en tres secciones.

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    La investigación judicial y policial se puso en marcha tras recabar datos precisos sobre el paradero de los dos reos, quienes habían decidido no regresar al penal tras gozar de sus salidas transitorias.

    A partir de tareas de inteligencia y vigilancia de campo, los brigadistas lograron determinar que uno de los buscados se oculta en un domicilio del departamento Pocito, mientras que el segundo hacía lo propio en una vivienda ubicada en Rawson.

    Con las pruebas obtenidas y en comunicación con el Juzgado de Ejecución Penal de turno, las autoridades extendieron las correspondientes órdenes de allanamiento y detención. En los operativos, los efectivos concretaron las aprehensiones de los prófugos, identificados por la fuerza policial como de apellidos Zalazar y Saavedra.

    Al cotejar las planillas de antecedentes y el estado procesal de ambos, se confirmó que cursan condenas efectivas por el delito de robo agravado. Por disposición judicial inmediata, los aprehendidos fueron trasladados de regreso a los pabellones del Servicio Penitenciario Provincial para continuar con el cumplimiento efectivo de sus penas.

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