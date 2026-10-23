Capturaron en Pocito y Rawson a dos prófugos condenados por robo que no volvieron de sus salidas transitorias

Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía localizaron y detuvieron a los prófugos, identificados como Zalazar y Saavedra. Ambos cumplían condena por robo agravado y fueron reingresados de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 de la Policía de San Juan, logró recapturar en las últimas horas a dos peligrosos delincuentes que se encontraban prófugos de la Justicia tras haber violado el beneficio de las salidas transitorias.

La investigación judicial y policial se puso en marcha tras recabar datos precisos sobre el paradero de los dos reos, quienes habían decidido no regresar al penal tras gozar de sus salidas transitorias.

A partir de tareas de inteligencia y vigilancia de campo, los brigadistas lograron determinar que uno de los buscados se oculta en un domicilio del departamento Pocito, mientras que el segundo hacía lo propio en una vivienda ubicada en Rawson.

Con las pruebas obtenidas y en comunicación con el Juzgado de Ejecución Penal de turno, las autoridades extendieron las correspondientes órdenes de allanamiento y detención. En los operativos, los efectivos concretaron las aprehensiones de los prófugos, identificados por la fuerza policial como de apellidos Zalazar y Saavedra.