La estrategia de la joven acusada de matar a un motociclista que corría picadas en Pocito

Natalia Érica Kolker comenzó a ser juzgada por el choque fatal que terminó con la vida de Máximo Gabriel Tantén, en junio de 2025. La defensora oficial Cecilia Mut sostendrá que la joven no provocó el siniestro y que la muerte fue consecuencia de la conducta temeraria del motociclista. La Fiscalía, a cargo de Iván Grassi, pedirá la pena mínima.

Este martes comenzó el juicio contra Natalia Érica Kolker, la joven conductora acusada de provocar la muerte de Máximo Gabriel Tantén, un motociclista que participaba de una picada ilegal en Pocito. Mientras la Fiscalía sostiene que la mujer cruzó el semáforo en rojo y tuvo responsabilidad en el choque fatal, su defensa buscará demostrar que la víctima se expuso voluntariamente al peligro y que corresponde absolverla.

La audiencia abrió una discusión central: quién provocó el impacto ocurrido el 8 de junio de 2025 en la intersección de Calle 10 y Mendoza. Para el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, las irregularidades cometidas por Tantén —circulaba sin casco, a alta velocidad y en una motocicleta sin patente mientras corría una picada— no eliminan la responsabilidad que le atribuyen a Kolker.

La defensora oficial Cecilia Mut (de bordo) y el fiscal Iván Grassi, acompañado por la ayudante fiscal Victoria Martín. La acusación sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad permiten reconstruir la secuencia del siniestro y ubican a la conductora atravesando el cruce cuando el semáforo estaba en amarillo, hasta que cambió a rojo instantes antes del impacto. Para Grassi, la luz amarilla no habilita a continuar sin verificar que se pueda completar la maniobra de manera segura.

Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal anticipó que la expectativa de pena será la mínima prevista: tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir. La conducta del motociclista será considerada como un atenuante, aunque para la acusación no alcanza para desligar a la joven del resultado fatal.

La defensa apunta a la conducta del motociclista La defensora oficial Cecilia Mut planteó una estrategia opuesta. Según su exposición inicial, Kolker comenzó a cruzar la avenida con el semáforo en verde y quedó a mitad de la intersección cuando la señal cambió a amarillo. La abogada cuestionó, además, la duración de ese intervalo, al considerar que habría sido insuficiente para despejar una arteria de esas dimensiones.