La estrategia de la joven acusada de matar a un motociclista que corría picadas en Pocito

Este martes comenzó el juicio contra Natalia Érica Kolker, la joven conductora acusada de provocar la muerte de Máximo Gabriel Tantén, un motociclista que participaba de una picada ilegal en Pocito. Mientras la Fiscalía sostiene que la mujer cruzó el semáforo en rojo y tuvo responsabilidad en el choque fatal, su defensa buscará demostrar que la víctima se expuso voluntariamente al peligro y que corresponde absolverla.
La audiencia abrió una discusión central: quién provocó el impacto ocurrido el 8 de junio de 2025 en la intersección de Calle 10 y Mendoza. Para el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, las irregularidades cometidas por Tantén —circulaba sin casco, a alta velocidad y en una motocicleta sin patente mientras corría una picada— no eliminan la responsabilidad que le atribuyen a Kolker.
La defensora oficial Cecilia Mut (de bordo) y el fiscal Iván Grassi, acompañado por la ayudante fiscal Victoria Martín.
La acusación sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad permiten reconstruir la secuencia del siniestro y ubican a la conductora atravesando el cruce cuando el semáforo estaba en amarillo, hasta que cambió a rojo instantes antes del impacto. Para Grassi, la luz amarilla no habilita a continuar sin verificar que se pueda completar la maniobra de manera segura.
Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal anticipó que la expectativa de pena será la mínima prevista: tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir. La conducta del motociclista será considerada como un atenuante, aunque para la acusación no alcanza para desligar a la joven del resultado fatal.
La defensa apunta a la conducta del motociclista
La defensora oficial Cecilia Mut planteó una estrategia opuesta. Según su exposición inicial, Kolker comenzó a cruzar la avenida con el semáforo en verde y quedó a mitad de la intersección cuando la señal cambió a amarillo. La abogada cuestionó, además, la duración de ese intervalo, al considerar que habría sido insuficiente para despejar una arteria de esas dimensiones.
Mut afirmó que Tantén circulaba a una velocidad desmedida, participaba de una carrera clandestina, no llevaba casco y habría cruzado con el semáforo en rojo desde hacía aproximadamente 32 segundos. También sostuvo que el impacto provocó lesiones a la propia conductora.
El juez de garantías, Gerardo Fernández Caussi, encargado de dictar una sentencia en el juicio oral y público.
Con esos argumentos, la defensa buscará acreditar que la muerte fue consecuencia de la autopuesta en peligro de la víctima y no de una conducta penalmente reprochable de Kolker. La postura incluye cuestionamientos a las pericias y apunta a respaldar su versión con la prueba que se produzca durante el debate.
El caso tiene otro antecedente: Ezequiel Ariel Garay, el motociclista que acompañaba a Tantén y que inicialmente se había fugado, ya fue condenado mediante un juicio abreviado a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para conducir.
Ahora, el juez de juicio, Gerardo Fernández Caussi, deberá resolver si la conducta de Kolker tuvo responsabilidad penal en la muerte o si, como sostiene su defensora, corresponde absolverla.