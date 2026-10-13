Caucete: condenaron a un penitenciario por la muerte de un motociclista cordobés

Acordó una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para conducir por un choque ocurrido en Caucete.

El penitenciario Lorenzo Javier Martínez Colomé fue condenado este martes por la muerte de un motociclista cordobés en Caucete. El funcionario del Servicio Penitenciario Provincial llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y recibió una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.

El acuerdo fue presentado ante el juez Federico Rodríguez por los abogados defensores Nicolás Camozzi y una letrada de apellido Funes, junto con la UFI Delitos Especiales, integrada para esta instancia por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Pérez.

Martínez Colomé fue declarado responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por el siniestro vial que terminó con la vida de Eduardo Javier Beucher, de 55 años, y provocó heridas a su pareja, Cecilia Lorena Budini.

Uno de los puntos expuestos durante la audiencia estuvo relacionado con los resultados de los análisis toxicológicos realizados al penitenciario. Si bien el test de alcoholemia y el de marihuana dieron positivo, la Fiscalía explicó que esos resultados no se tradujeron en agravantes para la calificación legal. En el caso del alcohol, el registro fue de 0,12 gramos por litro de sangre, por debajo del límite de 0,5 que regía para conducir. Respecto de la droga, no se pudo establecer que manejara bajo sus efectos al momento del choque.

Cómo fue el choque fatal en Caucete El siniestro ocurrió cerca de las 21 del 1 de mayo, en la intersección de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. Según la investigación, Beucher circulaba en una motocicleta BMW 1200 junto a Budini cuando impactaron contra la parte trasera de un Ford Focus conducido por Martínez Colomé.