Este viernes 27 de noviembre, de la mano del Ministerio de Familia, se realizará un nuevo operativo ‘Te veo bien’.

El operativo 'Te veo bien', del Ministerio de Familia, llega a la localidad de Vallecto, en Caucete.

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Este viernes 27 de noviembre, Vallecito, en el departamento Caucete, será escenario para un nuevo operativo de ‘Te veo bien’, a cargo de la Dirección de Asistencia, del Ministerio de Familia. Incluye atención oftalmológica gratis para personas de 6 años en adelante y que no tengan cobertura de obra social.

Esto operativos consisten en controles visuales y la toma de parámetros de corrección para quienes tengan patologías de la vista más la elección de los marcos para poder confeccionar luego, los anteojos que necesita para mejorar su calidad de vida.

El equipo del Ministerio de Familia Para concretar este nuevo operativo de ‘Te veo bien’, hasta esta localidad de Caucete llegará un equipo de técnicos y profesionales oftalmólogos y trabajadores sociales. Se ha previsto que la atención sea por orden de llegada y se extenderá de 8 a 12 horas, en la sede de la escuela República del Paraguay, sobre Ruta Nacional 141, en el ingreso al paraje Difunta Correa.

Las personas interesadas en participar de este operativo y recibir atención oftalmológica deberán asistir con su DNI y presentar una copia de Certificación de Negativa de Anses que acredite que no tiene cobertura de una obra social.