Imputaron y dictaron prisión preventiva a los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

La Fiscalía de la ciudad de Esquina acusó a los implicados por femicidio, homicidio simple y falso testimonio. Aunque continúa la búsqueda de la docente correntina, la querella cuestionó la figura asignada a una de las acusadas.

La causa que investiga la desaparición de la docente Nancy Godoy en la provincia de Corrientes sumó una jornada clave este viernes, luego de que la Fiscalía concretara las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en el expediente y ordenara la prisión preventiva sin plazo para la totalidad de los acusados.

En la sede fiscal de la ciudad de Esquina, las audiencias comenzaron con la presentación de Rosa Leguizamón, quien resultó imputada bajo la carátula de homicidio simple. Posteriormente, las autoridades formalizaron las acusaciones contra Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, señalados como coautores del delito de femicidio. Por su parte, Ezequiel Bordón —el primer aprehendido que tuvo la investigación— fue imputado por falso testimonio.

Pese a los avances procesales y al dictado de la medida cautelar que mantendrá a los sospechosos tras las rejas de forma indefinida, las tareas de rastrillaje e inspección para dar con el paradero de la víctima continúan activas en la zona.