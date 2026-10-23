    • 23 de octubre de 2026 - 20:05

    Imputaron y dictaron prisión preventiva a los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

    La Fiscalía de la ciudad de Esquina acusó a los implicados por femicidio, homicidio simple y falso testimonio. Aunque continúa la búsqueda de la docente correntina, la querella cuestionó la figura asignada a una de las acusadas.

    Nancy Godoy.

    Nancy Godoy.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    desaparicion de nancy godoy en corrientes: hallan pertenencias de la docente en la casa de una de las detenidas

    Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: hallan pertenencias de la docente en la casa de una de las detenidas
    corrientes: buscan a una docente rural que desaparecio tras dejar un mensaje sospechoso

    Corrientes: buscan a una docente rural que desapareció tras dejar un mensaje sospechoso

    En la sede fiscal de la ciudad de Esquina, las audiencias comenzaron con la presentación de Rosa Leguizamón, quien resultó imputada bajo la carátula de homicidio simple. Posteriormente, las autoridades formalizaron las acusaciones contra Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, señalados como coautores del delito de femicidio. Por su parte, Ezequiel Bordón —el primer aprehendido que tuvo la investigación— fue imputado por falso testimonio.

    Pese a los avances procesales y al dictado de la medida cautelar que mantendrá a los sospechosos tras las rejas de forma indefinida, las tareas de rastrillaje e inspección para dar con el paradero de la víctima continúan activas en la zona.

    Tras finalizar las primeras comparecencias, Gustavo Briend, abogado representante de la familia de la docente, expresó sus diferencias con el encuadre legal adoptado respecto a la primera imputada. El letrado sostuvo ante los medios que la querella considera que se trata de un femicidio en todos los casos, y adelantó que, si bien la calificación es provisional, trabajarán para demostrar la existencia de un móvil concreto en el hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el nino: el rio parana entro a la ciudad de corrientes y ya son mas de 200 los evacuados por la crecida

    El Niño: el río Paraná entró a la ciudad de Corrientes y ya son más de 200 los evacuados por la crecida

    El Niño, a la espera del gran pico del Paraná: Corrientes entra en alerta

    El Niño, a la espera del gran pico del Paraná: Corrientes entra en alerta

    si el agua sigue creciendo va a tapar todo: preocupacion por el nino

    "Si el agua sigue creciendo va a tapar todo": preocupación por El Niño

    Daniela Villalba. 

    Investigan el crimen de una joven de 28 años hallada en su departamento

    Por Redacción Diario de Cuyo