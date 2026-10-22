Femicidio de Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia en Corrientes

La Justicia de la provincia de Corrientes detuvo en las últimas horas al presunto femicida de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae , se trata de Ireneo Zarza , capataz de la estancia “El Curupí”, predio donde funciona la escuela donde la mujer dictaba clases. Con la medida, la causa giró completamente y ya los investigadores no buscan a una persona con vida.

Femicidio en Valeria del Mar: su hijo la encontró muerta y detuvieron al novio de la mujer

La detención se definió luego de que los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaran anoche dos nuevas detenciones: la de Zarza y la de un hombre de apellido Sandoval . Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que Zarza solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo . Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la fiscalía reunió para sostener la imputación.

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón , detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado ayer en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones. Ambos están acusados de encubrimiento agravado.

La causa que investiga la desaparición de la docente suma ahora cinco arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio y quien, por el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente.

La vivienda de Bordón había sido allanada y él había sido demorado durante el fin de semana. Según se informó, el hombre habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada, motivo por el cual fue detenido.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención.

Durante la jornada de hoy, los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas en el marco de la causa. En paralelo, buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima.

El objetivo de esas muestras es poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona, donde los rastrillajes se están profundizando en las últimas horas.