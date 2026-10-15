Absolvieron a la conductora acusada por la muerte de un motociclista durante una picada en Pocito

La Justicia de San Juan absolvió este jueves a Natalia Érica Kolker, la joven conductora acusada por la muerte de Máximo Gabriel Tantén, un motociclista que participaba de una picada ilegal en Pocito. Al concluir el debate, el juez de juicio, Gerardo Fernández Caussi, adelantó parte de los fundamentos de su decisión y señaló que no está prohibido atravesar una intersección con el semáforo en amarillo. Además, hizo hincapié en las infracciones que habría cometido la víctima antes del impacto.

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La sentencia puso fin a un juicio que había comenzado el martes y que tuvo como eje una discusión central: determinar si Kolker tuvo responsabilidad penal en el choque ocurrido el 8 de junio de 2025, en la intersección de calle 10 y Mendoza, o si, por el contrario, la conducta del motociclista fue determinante para el desenlace fatal.

Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad permitían reconstruir la secuencia del siniestro y ubicaban a la conductora atravesando el cruce cuando el semáforo estaba en amarillo, hasta que la señal cambió a rojo instantes antes del impacto. Para el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, esa circunstancia no la eximía de responsabilidad, ya que consideraba que debía verificar que podía completar la maniobra de manera segura.

Sin embargo, la resolución del magistrado tomó otro camino. En el adelanto de los fundamentos, Fernández Caussi remarcó que cruzar con el semáforo en amarillo no está prohibido y destacó las infracciones que habría cometido Tantén, quien circulaba sin casco, a alta velocidad y en una motocicleta sin patente mientras participaba de una carrera clandestina.

La defensa de Kolker, a cargo de la defensora oficial Cecilia Mut, había sostenido que la joven comenzó a cruzar con la luz verde y quedó en medio de la intersección cuando el semáforo cambió a amarillo. También había cuestionado la duración de ese intervalo y planteado que la muerte fue consecuencia de la exposición voluntaria al peligro por parte del motociclista.

Un fallo que puede marcar un precedente

La absolución se convirtió en un caso testigo para futuros hechos de características similares, debido a la discusión sobre la responsabilidad de un conductor que atraviesa una intersección cuando el semáforo está cambiando de amarillo a rojo y la incidencia de las infracciones cometidas por la otra parte involucrada en un choque fatal.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 15 de noviembre. Una vez que sean notificados, tanto la Fiscalía como la querella tendrán la posibilidad de evaluar una eventual apelación.

El caso también tuvo un antecedente judicial vinculado con Ezequiel Ariel Garay, el motociclista que acompañaba a Tantén durante la picada y que inicialmente se había fugado. Garay ya había sido condenado mediante un juicio abreviado a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para conducir.

Con la absolución de Kolker, el debate sobre la responsabilidad penal por el choque quedó resuelto en primera instancia, aunque la decisión todavía podría ser revisada si las partes impugnan el fallo después de conocer sus fundamentos completos.