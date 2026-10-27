    • 27 de octubre de 2026 - 06:32

    Los puntos fuertes y débiles que dejó la foto del acto del peronismo sanjuanino a un año del 2025

    El evento partidario estuvo marcado por la elección de la Reina del Adulto Mayor y la participación de los intendentes. El diputado nacional Cristian Andino fue el orador central.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Aunque pueda tildarse de innecesario, el peronismo sanjuanino buscó celebrar el aniversario de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre del 2025. La alianza conjunta del Partido Justicialista con sellos minoritarios logró el primer puesto en los comicios y catapultó al exintendente de San Martín, Cristian Andino, a una de las tres bancas de diputados nacionales que estaban en juego. El acto de recordatorio dejó una foto susceptible de análisis.

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    ¿Por qué innecesario? Fundamentalmente porque es nueva oportunidad en la que el peronismo se expone a que le cuenten las costillas. Es un partido fragmentado que castiga con ausencias. Por ejemplo, dos de los tres candidatos titulares no participaron. No fueron ni la intendente de Caucete, Romina Rosas, ni el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Tampoco acudió el socio principal del chimbero, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. El tándem de los bastiones hizo lo mismo de siempre: tomar distancia para mostrar fuerza.

    En la misma línea, no acudieron los exgobernadores. Ni el senador Sergio Uñac ni el tres veces gobernador, José Luis Gioja, fueron al evento en la casona de la calle 25 de Mayo antes de Alem. Y el grueso de los caciques justicialistas llegó una vez que terminó la elección de la Reina del Adulto Mayor, que ganó Rivadavia. Gran parte de los intendentes peronistas estuvo con el gobernador Marcelo Orrego hasta que eligieron a los representantes de la tercera edad.

    Sin embargo, así como hubo puntos débiles, también hubo algunas cosas para destacar. A la sede del Partido Justicialista llegaron -casi- todos los intendentes que tienen un buen vínculo con Andino, que tiene el traje puesto de potencial candidato a la Gobernación. José Castro (Angaco), Daniela Rodríguez (Chimbas), Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Matías Espejo (Jáchal), Daniel Banega (9 de Julio), Juan Carlos Abarca (Albardón), Analía Becerra (San Martín), Sebastián Carbajal (Calingasta) y Mario Riveros (Valle Fértil) asistieron al acto.

    El discurso de los excandidatos que estaban -Gabriel Castro y Edith Liquitay- corrió por los andariveles de siempre: el ajuste de Javier Milei en la Nación, el rol de la militancia y idea de recuperar la Casa de Gobierno en el 2027. En tanto, Andino -encaramado sobre una silla- se encargó de agradecer a todos, los que fueron y los que no fueron, como el intendente de Pocito, Fabián Aballay, cuya ausencia suele despertar suspicacias por su conexión cercana con Uñac. El sanmartiniano atinó a hablar de la unidad y de "ponernos una única camiseta".

    Naturalmente, hubo algo de color. Las porras llegaron de las Juntas Departamentales de Chimbas y Calingasta. También de la agrupación 26 de Julio. Incluso, como no pasaba antes, había un puesto de venta de pochoclos y praliné.

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