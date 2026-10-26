    • 26 de octubre de 2026 - 19:07

    Orrego anunció un mega plan de viviendas en San Juan con 30 barrios que totalizarán 2.240 casas

    El gobernador informó que las obras se distribuirán en distintos puntos de la provincia y se financiarán con fondos internacionales. Estiman que generarán más de 4.500 puestos de trabajo directos.

    El Gobierno anunció la construcción de 30 barrios en San Juan.

    El Gobierno anunció la construcción de 30 barrios en San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego anunció la construcción de 30 barrios en San Juan, que sumarán un total de 2.240 viviendas y generarán más de 4.500 puestos de trabajo directos.

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    El mega plan habitacional contempla obras en distintos puntos de la provincia, con financiamiento proveniente de fondos internacionales obtenidos por el Gobierno provincial.

    Según lo informado a través de las redes sociales del propio gobernaador de San Juan, la ejecución será gradual y planificada. La Provincia comenzará con los primeros proyectos y luego incorporará los restantes de manera progresiva, con el objetivo de organizar la inversión y sostener el ritmo de las obras a lo largo del tiempo.

    "Quiero compartir con ustedes otra muy buena noticia para San Juan. En junio de este año envíe a la Cámara de Diputados un proyecto para financiar obras de infraestructura que incluían, entre muchas otras, un importante plan de viviendas para nuestra provincia. Hoy estamos dando un paso concreto para cumplir y empezar a hacer realidad este ambicioso proyecto que planificamos con tanta esperanza", afirmó Orrego.

    A la vez, señaló: "Este lunes, a través del IPV, comenzamos a firmar contratos de obras para las empresas constructoras para construir 30 nuevos barrios que sumarán un total de 2.240 viviendas. Esto significa que más de 2.000 familias sanjuaninas podrán cumplir con el gran anhelo de tener su casa propia".

    Finalmente, el madantario destacó que "significa más obras, más trabajo genuino y más oportunidades para nuestra gente. Así estamos construyendo el San Juan del futuro, con hechos concretos que mejoran la calidad de vida de nuestras familias sanjuaninas".

    Dónde construirán los 30 barrios en San Juan

    Los nuevos complejos habitacionales estarán distribuidos en distintos departamentos. Para su construcción, el Gobierno utilizará terrenos que ya pertenecían al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una condición que permitirá aprovechar tierras disponibles y facilitar el inicio de los trabajos.

    Del total previsto, cuatro barrios estarán destinados a gremios. En tanto, las viviendas de los restantes complejos se adjudicarán a familias sanjuaninas mediante sorteos, de acuerdo con los mecanismos establecidos por las autoridades.

    El anuncio no detalló en esta primera comunicación la ubicación específica de cada barrio ni el cronograma de inicio y finalización de las obras.

    El impacto del megaplan de viviendas en el empleo

    Además de ampliar la oferta habitacional, el programa tendrá un impacto en la actividad económica provincial. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la construcción de los 30 barrios permitirá generar más de 4.500 puestos de trabajo directos, principalmente vinculados al sector de la construcción.

    La ejecución de las obras también podría impulsar la demanda de materiales, servicios y otros insumos, con movimiento para proveedores, comercios y empresas locales.

    Vale recordar que durante la apertura de sesiones ordinaria de la Cámara de Diputados, en su mensaje anual, Orrego afirmó el pasado 1 de abril que durante su gestión "se construyeron más de 3.000 viviendas y se entregaron 17 barrios en distintos departamentos de la provincia. También realizamos dos sorteos públicos y adjudicamos más de 500 viviendas. Este año seguimos construyendo nuevos barrios".

    Con este anuncio, el Gobierno de San Juan plantea una nueva etapa de inversión en infraestructura habitacional, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y promover la generación de empleo en distintos puntos de la provincia.

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